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Yalı Çapkını'nın Pelin'i çok değişmiş! Buçe Buse Kahraman eski haliyle gündeme geldi!

İlk olarak Çarpışma dizisiyle ekran karşısına geçen Buçe Buse Kahraman, Yasak Elma dizisinde canlandırdığı Lila karakteriyle akıllara kazınmıştı. Uyanış Büyük Selçuklu, Baş Belası ve Ben Gri gibi yapımlarda da rol alan ünlü oyuncu Yalı Çapkını dizisinde hayat verdiği Pelin karakteriyle beğeni topladı. Buçe Buse Kahraman'ın yıllar içerisindeki değişimi çok konuşuldu.

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  • Yalı Çapkını'nın Pelin'i çok değişmiş! Buçe Buse Kahraman eski haliyle gündeme geldi!

    Ünlü oyuncu 2017 yılında Kötü Çocuk sinema filmiyle oyunculuğa adım attı.
  • Yalı Çapkını'nın Pelin'i çok değişmiş! Buçe Buse Kahraman eski haliyle gündeme geldi!

    Çarpışma dizisinde Meltem karakterine hayat veren ünlü isim Uyanış Büyük Selçuklu, Baş Belası, Ben Gri gibi yapımlarda rol aldı.
  • Yalı Çapkını'nın Pelin'i çok değişmiş! Buçe Buse Kahraman eski haliyle gündeme geldi!

    Yasak Elma dizisinde canlandırdığı Lila karakteri ile adını duyuran Buçe Buse Kahraman şimdilerde Yalı Çapkını dizisinde rol alıyor.
  • Yalı Çapkını'nın Pelin'i çok değişmiş! Buçe Buse Kahraman eski haliyle gündeme geldi!

    Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrolünü paylaştığı Yalı Çapkını'nın Pelin'i olarak beğeni topladı.
  • Yalı Çapkını'nın Pelin'i çok değişmiş! Buçe Buse Kahraman eski haliyle gündeme geldi!

    Buçe Buse Kahraman'ın eski hali gündeme geldi.
  • Yalı Çapkını'nın Pelin'i çok değişmiş! Buçe Buse Kahraman eski haliyle gündeme geldi!

    Ünlü oyuncunun yıllar içerisindeki değişimi çok konuşuldu.
  • Yalı Çapkını'nın Pelin'i çok değişmiş! Buçe Buse Kahraman eski haliyle gündeme geldi!

    İşte, Yalı Çapkını'nın Pelo'su Buçe Buse Kahraman'ın eski hali...
  • Yalı Çapkını'nın Pelin'i çok değişmiş! Buçe Buse Kahraman eski haliyle gündeme geldi!
  • Yalı Çapkını'nın Pelin'i çok değişmiş! Buçe Buse Kahraman eski haliyle gündeme geldi!
  • Yalı Çapkını'nın Pelin'i çok değişmiş! Buçe Buse Kahraman eski haliyle gündeme geldi!
  • Yalı Çapkını'nın Pelin'i çok değişmiş! Buçe Buse Kahraman eski haliyle gündeme geldi!
  • Yalı Çapkını'nın Pelin'i çok değişmiş! Buçe Buse Kahraman eski haliyle gündeme geldi!
  • Yalı Çapkını'nın Pelin'i çok değişmiş! Buçe Buse Kahraman eski haliyle gündeme geldi!
  • Yalı Çapkını'nın Pelin'i çok değişmiş! Buçe Buse Kahraman eski haliyle gündeme geldi!
  • Yalı Çapkını'nın Pelin'i çok değişmiş! Buçe Buse Kahraman eski haliyle gündeme geldi!
  • Yalı Çapkını'nın Pelin'i çok değişmiş! Buçe Buse Kahraman eski haliyle gündeme geldi!
  • Yalı Çapkını'nın Pelin'i çok değişmiş! Buçe Buse Kahraman eski haliyle gündeme geldi!
  • Yalı Çapkını'nın Pelin'i çok değişmiş! Buçe Buse Kahraman eski haliyle gündeme geldi!
  • Yalı Çapkını'nın Pelin'i çok değişmiş! Buçe Buse Kahraman eski haliyle gündeme geldi!
  • Yalı Çapkını'nın Pelin'i çok değişmiş! Buçe Buse Kahraman eski haliyle gündeme geldi!
  • Yalı Çapkını'nın Pelin'i çok değişmiş! Buçe Buse Kahraman eski haliyle gündeme geldi!
  • Yalı Çapkını'nın Pelin'i çok değişmiş! Buçe Buse Kahraman eski haliyle gündeme geldi!
  • Yalı Çapkını'nın Pelin'i çok değişmiş! Buçe Buse Kahraman eski haliyle gündeme geldi!
  • Yalı Çapkını'nın Pelin'i çok değişmiş! Buçe Buse Kahraman eski haliyle gündeme geldi!
  • Yalı Çapkını'nın Pelin'i çok değişmiş! Buçe Buse Kahraman eski haliyle gündeme geldi!
  • Yalı Çapkını'nın Pelin'i çok değişmiş! Buçe Buse Kahraman eski haliyle gündeme geldi!
  • Yalı Çapkını'nın Pelin'i çok değişmiş! Buçe Buse Kahraman eski haliyle gündeme geldi!
  • Yalı Çapkını'nın Pelin'i çok değişmiş! Buçe Buse Kahraman eski haliyle gündeme geldi!
  • Yalı Çapkını'nın Pelin'i çok değişmiş! Buçe Buse Kahraman eski haliyle gündeme geldi!
  • Yalı Çapkını'nın Pelin'i çok değişmiş! Buçe Buse Kahraman eski haliyle gündeme geldi!
  • Yalı Çapkını'nın Pelin'i çok değişmiş! Buçe Buse Kahraman eski haliyle gündeme geldi!
  • Yalı Çapkını'nın Pelin'i çok değişmiş! Buçe Buse Kahraman eski haliyle gündeme geldi!
  • Yalı Çapkını'nın Pelin'i çok değişmiş! Buçe Buse Kahraman eski haliyle gündeme geldi!
  • Yalı Çapkını'nın Pelin'i çok değişmiş! Buçe Buse Kahraman eski haliyle gündeme geldi!
  • Yalı Çapkını'nın Pelin'i çok değişmiş! Buçe Buse Kahraman eski haliyle gündeme geldi!
  • Yalı Çapkını'nın Pelin'i çok değişmiş! Buçe Buse Kahraman eski haliyle gündeme geldi!
  • Yalı Çapkını'nın Pelin'i çok değişmiş! Buçe Buse Kahraman eski haliyle gündeme geldi!
  • Yalı Çapkını'nın Pelin'i çok değişmiş! Buçe Buse Kahraman eski haliyle gündeme geldi!
  • Yalı Çapkını'nın Pelin'i çok değişmiş! Buçe Buse Kahraman eski haliyle gündeme geldi!
  • Yalı Çapkını'nın Pelin'i çok değişmiş! Buçe Buse Kahraman eski haliyle gündeme geldi!
  • Yalı Çapkını'nın Pelin'i çok değişmiş! Buçe Buse Kahraman eski haliyle gündeme geldi!
  • Yalı Çapkını'nın Pelin'i çok değişmiş! Buçe Buse Kahraman eski haliyle gündeme geldi!
  • Yalı Çapkını'nın Pelin'i çok değişmiş! Buçe Buse Kahraman eski haliyle gündeme geldi!
  • Yalı Çapkını'nın Pelin'i çok değişmiş! Buçe Buse Kahraman eski haliyle gündeme geldi!
  • Yalı Çapkını'nın Pelin'i çok değişmiş! Buçe Buse Kahraman eski haliyle gündeme geldi!
  • Yalı Çapkını'nın Pelin'i çok değişmiş! Buçe Buse Kahraman eski haliyle gündeme geldi!
  • Yalı Çapkını'nın Pelin'i çok değişmiş! Buçe Buse Kahraman eski haliyle gündeme geldi!
  • Yalı Çapkını'nın Pelin'i çok değişmiş! Buçe Buse Kahraman eski haliyle gündeme geldi!
  • Yalı Çapkını'nın Pelin'i çok değişmiş! Buçe Buse Kahraman eski haliyle gündeme geldi!
  • Yalı Çapkını'nın Pelin'i çok değişmiş! Buçe Buse Kahraman eski haliyle gündeme geldi!
  • Yalı Çapkını'nın Pelin'i çok değişmiş! Buçe Buse Kahraman eski haliyle gündeme geldi!
  • Yalı Çapkını'nın Pelin'i çok değişmiş! Buçe Buse Kahraman eski haliyle gündeme geldi!
  • Yalı Çapkını'nın Pelin'i çok değişmiş! Buçe Buse Kahraman eski haliyle gündeme geldi!
  • Yalı Çapkını'nın Pelin'i çok değişmiş! Buçe Buse Kahraman eski haliyle gündeme geldi!

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