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Yalı Çapkını’nın oyuncusunun mesajları ifşa oldu! Ünlü fenomen sosyal medya hesabında yayınladı!

Sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya, STAR TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını adlı dizide Yusuf karakterine hayat veren oyuncu Umut Gezer'in kendisine attığı mesajları kendi hesabından yayınladı.

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  • Yalı Çapkını’nın oyuncusunun mesajları ifşa oldu! Ünlü fenomen sosyal medya hesabında yayınladı!

    Sosyal medya fenomeni olarak bilinen ve geniş bir takipçi kitlesine sahip olan Sibil Çetinkaya, Yalı Çapkını'ndan Yusuf karakterini canlandıran Umut Gezer'in mesajlarını ifşa etti.
  • Yalı Çapkını’nın oyuncusunun mesajları ifşa oldu! Ünlü fenomen sosyal medya hesabında yayınladı!

    Sosyal medya hesabında yayınladığı iddialı pozlarıyla dikkatleri üzerine çeken fenomen Sibil Çetinkaya, son olarak Yalı Çapkını dizisinde rol alan Umut Gezer’in radarına girdi.
  • Yalı Çapkını’nın oyuncusunun mesajları ifşa oldu! Ünlü fenomen sosyal medya hesabında yayınladı!

    Her paylaştığı pozuna, sevenleri tarafından büyük beğeni ve yorum alan güzel fenomen Sibil Çetinkaya, arkadaşını etiketliği kendisine Umut Gezer'den gelen mesajın görüntüsünü hikayesinde paylaştı.
  • Yalı Çapkını’nın oyuncusunun mesajları ifşa oldu! Ünlü fenomen sosyal medya hesabında yayınladı!

    Arkadaşını etiketlediği gönderiye "Hala umut var" notunu yazan Çetinkaya, Yalı Çapkını adlı dizide Yusuf karakterine hayat veren oyuncunun kendisine attığı mesajları ifşa etmiş oldu.
  • Yalı Çapkını’nın oyuncusunun mesajları ifşa oldu! Ünlü fenomen sosyal medya hesabında yayınladı!

    Paylaşılan mesajda Umut Gezer'in Sibil Çetinkaya'ya "Nazarlar değmesin, ne diyelim başka", "Bu kadar güzel gülüyor olmanı aşamıyorum" yazdığı görüldü. Sibil Çetinkaya ise daha sonra bu mesajları yanlışlıkla paylaştığını açıkladı.
  • Yalı Çapkını’nın oyuncusunun mesajları ifşa oldu! Ünlü fenomen sosyal medya hesabında yayınladı!

    Oyunculuk kariyerine ilk kez Yalı Çapkını dizisinde Yusuf karakterini canlandırarak başlayan Umut Gezer, bir dönem Twitter'da "Umut Skywalker" adıyla biliniyordu. Diziyle birlikte ekran macerasına başlayan Umut Gezer, tüm eski sosyal medya hesaplarını kapattı.
  • Yalı Çapkını’nın oyuncusunun mesajları ifşa oldu! Ünlü fenomen sosyal medya hesabında yayınladı!

    İşte Sibil Çetinkaya'nın paylaşımı...

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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