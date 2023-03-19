Paylaşılan mesajda Umut Gezer'in Sibil Çetinkaya'ya "Nazarlar değmesin, ne diyelim başka", "Bu kadar güzel gülüyor olmanı aşamıyorum" yazdığı görüldü. Sibil Çetinkaya ise daha sonra bu mesajları yanlışlıkla paylaştığını açıkladı.