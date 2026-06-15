Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Yanan otların üzerine düşen kadın, 13 gün sonra yaşam savaşını yitirdi | Son dakika haberleri

        Yanan otların üzerine düşen kadın, 13 gün sonra yaşam savaşını yitirdi

        Edirne'de bahçede yakılan otları söndürmek isterken ateşin üzerine düşüp yaralanan 69 yaşındaki Ayşe Bayır, 13 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15 Haziran 2026 - 11:50 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Yanan otların üzerine düştü! Acı haber!

        Edirne'nin Keşan ilçesinde bahçede yakılan otları söndürmek isterken ateşin üzerine düşüp yaralanan Ayşe Bayır (69), 13 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        DHA'nın haberine göre olay, 2 Haziran’da ilçeye bağlı Orhaniye köyünde meydana geldi. Ayşe Bayır ile birlikte yaşadığı oğlu Ali Bayır (46), bahçedeki otları topladıktan sonra evin önünde yaktı.

        Rüzgarın etkisiyle yükselen alevlerin eve yaklaşması ile Ayşe Bayır, yanan otları söndürmek istedi. Bu sırada Ayşe Bayır, dengesini kaybederek yanan otların üzerine düştü. Durumu fark eden oğlu Ali Bayır da annesini kurtarmak isterken düştü. Anne ve oğlu, çevredekilerin yardımıyla yanan otların arasından kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı anne ve oğlu, kaldırıldıkları Keşan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yangın, muhtarlığa ait su tankeriyle söndürüldü.

        Vücudunda ağır yanıklar oluşan ve durumu ciddi olan Ayşe Bayır, ilk müdahalesinin ardından İstanbul'daki bir hastaneye sevk edildi. Ayşe Bayır, 13 gün sonra tedavi gördüğü hastanede bugün sabah saatlerinde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Bayır’ın cenazesi, otopsi için hastane morguna konuldu. Ayşe Bayır’ın bugün ikindi vakti Orhaniye köyünde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği bildirildi. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Maltepe'de çarpışma sonrası otomobil alev aldı; 3 kişinin yaralandığı kaza kamerada

        Maltepe'de iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Çarpışmanın ardından araçlardan biri alev alarak yanarken, o anlar bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Katz: İsrail Lübnan'dan çekilmeyecek
        Katz: İsrail Lübnan'dan çekilmeyecek
        ABD ile İran anlaştı
        ABD ile İran anlaştı
        ABD-İran anlaşması hakkında neler biliniyor?
        ABD-İran anlaşması hakkında neler biliniyor?
        ABD ile İran'ın anlaşmasını Türkiye memnuniyetle karşıladı
        ABD ile İran'ın anlaşmasını Türkiye memnuniyetle karşıladı
        Trump'ın barışı, Netanyahu'nun savaşı
        Trump'ın barışı, Netanyahu'nun savaşı
        Brent petrol sert düştü
        Brent petrol sert düştü
        Aile katliamında öğretmenin ifadesi çıktı!
        Aile katliamında öğretmenin ifadesi çıktı!
        Dünya bu işe şaşırdı!
        Dünya bu işe şaşırdı!
        Boynundaki kırık, cinayeti ortaya çıkardı
        Boynundaki kırık, cinayeti ortaya çıkardı
        Dolar milyoneri sayısı 25 milyonu aştı
        Dolar milyoneri sayısı 25 milyonu aştı
        Azmin hikayesi! 71'inde başladı, 75'inde mezun oldu
        Azmin hikayesi! 71'inde başladı, 75'inde mezun oldu
        Lalin mutfakta
        Lalin mutfakta
        Kerem Aktürkoğlu'nun fotoğrafı yapay zeka çıktı
        Kerem Aktürkoğlu'nun fotoğrafı yapay zeka çıktı
        Cinsel saldırıdan suçlu bulundu
        Cinsel saldırıdan suçlu bulundu
        Lapa lapa yağdı... Haziran ayında kar sürprizi!
        Lapa lapa yağdı... Haziran ayında kar sürprizi!
        TOKİ satışları bugün başlıyor
        TOKİ satışları bugün başlıyor
        İtalyan basınından Fenerbahçe iddiası
        İtalyan basınından Fenerbahçe iddiası
        BYD tartışılırken Renault'dan net mesaj
        BYD tartışılırken Renault'dan net mesaj
        Aşk Bodrum'da yaşanıyor
        Aşk Bodrum'da yaşanıyor
        15-21 Haziran haftalık burç yorumları
        15-21 Haziran haftalık burç yorumları