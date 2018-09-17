Yandex Navigasyon'a nöbetçi eczaneler özelliği

Yandex Navigasyon'a yeni bir özellik geldi. Benzin istasyonları, restoranlar, hastaneler, alışveriş merkezleri gibi ürün ve hizmet noktalarının yer aldığı kategoriler bölümünde eczanelerin bilgisine de yer veren Yandex Navigasyon, "Nöbetçi Eczaneler" özelliğini de devreye aldı.

5 İLDE BAŞLADI



Kullanıcılar doğrudan kategoriye girerek ya da navigasyonun arama barına "nöbetçi eczaneler" yazarak ihtiyaç duydukları adres bilgilerine ulaşabiliyor. Yandex Navigasyon'un "Nöbetçi Eczaneler" özelliği ilk aşamada İstanbul, Antalya, Ankara, Bursa ve Kocaeli'nde olmak üzere 5 şehirde hizmet vermeye başladı. Şirket kısa süre sonra, aralarında İzmir'in de olduğu 20'den fazla şehirdeki nöbetçi eczane bilgilerinin de Yandex Navigasyon'a yer almaya başlayacağını duyurdu.

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