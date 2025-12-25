Habertürk
        Haberler Ekonomi Teknoloji Yapay Zeka "Yapay Zekâ Yıldızları" hackathonu sonuçlandı - Teknoloji Haberleri

        "Yapay Zekâ Yıldızları" hackathonu sonuçlandı

        Vodafone Vakfı ve Habitat Derneğinin "Yapay Zekâ Yıldızları" projesi kapsamında düzenlediği hackathon sonuçlandı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2025 - 14:28 Güncelleme: 25.12.2025 - 14:28
        "Yapay Zekâ Yıldızları" hackathonu sonuçlandı
        Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, "Dijital Refah İçin Yapay Zeka Çözümleri" temasıyla düzenlenen hackathonda 9 ilden 10 lise takımı yarıştı.

        Organizasyonda İzmir'den BALAL Wasp Coding birinci, İstanbul'dan VFLAI takımı ikinci, Gaziantep'ten Us to Us takımı üçüncü olurken, Hatay'dan AI of All takımı Toplumsal Etki Ödülü'ne layık görüldü.

        Hackathon süresince 15 Vodafone Gönüllüsü, katılımcılara mentörlük desteği verdi.

        BALAL Wasp Coding takımının geliştirdiği "Nexus AI v5.0" projesi, kamera destekli yapay zekayla kullanıcının duruşunu, göz durumunu ve beden hareketlerini anlık analiz ederek farkındalık oluşturan uyarılar veren, interaktif, kişiselleştirilebilir ve ücretsiz bir dijital sağlık asistanı sunmayı amaçlarken, VFLAI takımının tasarladığı API tabanlı ve Türkçe odaklı "ArbitrA" etik filtreleme platformu, dijital ortamlarda içerikleri yayınlanmadan önce denetleyip gerekli düzeltmeleri önererek şirketler için yayın öncesi güvenli bir dijital kalkan görevi görüyor.

        Yarışmada üçüncü sıraya yerleşen Us to Us takımının geliştirdiği "BizBize" adlı oyunlaştırılmış mobil uygulama, ebeveynlerin telefon kullanımına yönelik farkındalığını artırmayı ve aile bireyleri arasında yüz yüze, nitelikli iletişimi yeniden güçlendirmeyi hedefliyor.

        Yarışmada "Toplumsal Etki Ödülü" alan AI of All takımının geliştirdiği "Datia" yapay zeka destekli asistan, özel gereksinimli çocuklar için VR teknolojisiyle güvenli bir sanal dünya kurgulayarak, gerçek hayatta zorlandıkları durumları herhangi bir risk olmadan ve diledikleri kadar tekrar edebilmelerini sağlıyor.

        Vodafone Vakfı ve Habitat Derneğinin dijital geleceğe hazır nesiller yetiştirme hedefiyle 1,5 yıl önce başlattığı "Yapay Zeka Yıldızları" dijital eğitim projesiyle, Türkiye'nin 81 ilinde 11-14 yaş arası ortaokul ve 14-18 yaş arası lise öğrencilerine yapay zeka eğitimleri veriliyor. Bugüne kadar 90 bini aşkın öğrenciye ulaşılan projenin bu dönemki hedefi ise 55 bin öğrenciye ulaşmak.

        "KATILIMCILARIN FİKİRLERİ ETKİLİ ÇÖZÜMLERE DÖNÜŞTÜRME BECERİLERİ TEŞVİK EDİLDİ"

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, ülkenin toplumsal gereksinimleri doğrultusunda şekillendirdikleri projelerini sürdürdüklerini belirtti.

        "Yapay Zekâ Yıldızları" projesinde amaçlarının, genç nesillerin teknolojik bakımdan donanımlı olmalarını sağlamak ve yapay zeka teknolojisini kullanarak yaratıcı fikirleri yeni teknolojilerle birleştirmelerini mümkün kılmak olduğunu aktaran Süel, şöyle devam etti:

        "Ülke genelinde 'Dijital Refah İçin Yapay Zeka Çözümleri' temasıyla gerçekleştirdiğimiz hackathon ile gençlere ulaştık. Bu yarışmayla, potansiyelini ve yaratıcılığını desteklediğimiz tüm katılımcıların yalnızca teknik bilgilerini değil, aynı zamanda tutkularını, yenilikçi bakış açılarını ve fikirleri etkili çözümlere dönüştürme becerilerini de teşvik etmiş olduk."

        "GENÇLERİN BUGÜNDEN BÖYLESİ DENEYİMLERLE DESTEKLENMESİ GEREKTİĞİNE İNANIYORUZ"

        Habitat Derneği Genel Başkanı Bora Caldu da dijital refah kavramını yalnızca teknolojiye erişimle değil, teknolojiyi bilinçli, etik ve toplumsal fayda odağında kullanabilme becerisiyle birlikte ele aldıklarını vurguladı.

        Hackathonun, bu yaklaşımın sahadaki en güçlü yansımalarından biri olduğunu vurgulayan Caldu, Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen lise öğrencilerinin, iki gün boyunca yapay zekayı bir araç olarak kullanarak dijital refaha katkı sunabilecek çözümler geliştirdiğini belirtti.

        Öğrencilerin, problem tanımlamaktan prototip fikrine uzanan gerçek bir üretim sürecinin parçası olduğunu ifade eden Caldu, şunları kaydetti:

        "Hackathon boyunca gençlerimizin analitik düşünme, takım çalışması ve toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket ettiklerine tanıklık etmek bizler için son derece ilham vericiydi. Yapay zekanın geleceğini konuşurken, bu geleceği şekillendirecek gençlerin bugünden böylesi deneyimlerle desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz. Habitat Derneği olarak, Vodafone Vakfı işbirliğiyle yürüttüğümüz Yapay Zeka Yıldızları projesiyle, gençlerin yalnızca teknoloji tüketicisi değil, topluma değer üreten çözüm geliştiriciler olarak yetişmelerine katkı sunmaya devam edeceğiz."

