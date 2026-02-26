Canlı
        Yapay zeka destekli analiz araçlarıyla siber güvenlikte yeni dönem

        ABD merkezli yapay zeka şirketi Anthropic tarafından duyurulan "Claude Code" isimli yapay zeka destekli analiz aracı, yazılım güvenliği alanında yeni bir teknolojik eşiğe işaret ediyor.

        AI ile siber güvenlikte yeni dönem

        Saatler içerisinde çok sayıda güvenlik açığını tespit edebildiği belirtilen bu tür araçlar, siber güvenlik süreçlerinde hız ve kapsam bakımından önemli bir dönüşümün habercisi olarak değerlendiriliyor. Uzmanlara göre yapay zeka temelli sistemler, kaynak kodu yalnızca satır bazlı değil, daha geniş bir bağlam içerisinde analiz edebiliyor ve geleneksel kural tabanlı güvenlik araçlarının ötesinde değerlendirme yapabiliyor.

        Bu durum özellikle karmaşık yazılım altyapılarında erken aşamada zafiyet tespiti açısından kritik fırsatlar sunuyor. Geniş veri kümeleri üzerinde eş zamanlı analiz yapabilen sistemler, insanların haftalar sürebilecek incelemelerini çok daha kısa sürelerde tamamlayabiliyor.

        Ancak uzmanlar, bu gelişmenin siber güvenlik profesyonellerinin rolünü ortadan kaldırmadığını, aksine daha stratejik ve analitik bir boyuta taşıdığını vurguluyor.

        Yapay zeka araçları zafiyet tespitini hızlandırsa da nihai risk değerlendirmesi, önceliklendirme ve kurumsal karar süreçlerinin insan uzmanlığı gerektirmeye devam ettiği belirtiliyor.

        ÖNEMLİ FIRSATLAR SUNUYOR

        Kamu Siber Güvenlik Derneği tarafından yapılan açıklamada, "Claude Code" gibi yapay zeka destekli analiz araçlarının yazılım güvenliği alanında önemli bir teknolojik gelişmeye işaret ettiği belirtilerek, "Saatler içerisinde çok sayıda güvenlik açığını tespit edebildiği ifade edilen bu tür araçlar, siber güvenlik süreçlerinde hız ve kapsam bakımından yeni bir aşamaya geçildiğini göstermektedir" ifadelerine yer verildi.

        Açıklamada, yapay zeka temelli sistemlerin kaynak kodu daha geniş bir bağlam içerisinde analiz edebildiği ve geleneksel kural tabanlı araçların ötesinde değerlendirme yapabildiği vurgulanarak "Bu durum, özellikle karmaşık yazılım altyapılarında erken aşamada zafiyet tespiti açısından önemli fırsatlar sunmaktadır" denildi.

        Açıklamada, söz konusu gelişmelerin siber güvenlik uzmanlığını ortadan kaldırmadığı ifade edilerek şunlar kaydedildi:

        "Aksine, bu araçların varlığı güvenlik profesyonellerinin rolünü daha stratejik ve analitik bir boyuta getirmektedir. Yapay zeka araçları zafiyet tespitini hızlandırsa da nihai risk değerlendirmesi, önceliklendirme ve kurumsal karar süreçleri insan uzmanlığı gerektirmeye devam edecektir."

        YERLİ VE MİLLİ SİBER GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ VURGUSU

        Kamu kurumları açısından gelişmenin iki yönlü bir tablo ortaya koyduğu belirtilen açıklamada, "Bir yandan yapay zeka destekli güvenlik araçları savunma kapasitesini güçlendirme potansiyeli taşırken diğer yandan aynı teknolojilerin kötü niyetli aktörler tarafından kullanılması tehdit dinamiklerini hızlandırabilir. Bu nedenle kamu siber savunma mimarisinin yapay zeka çağının gerekliliklerine uygun biçimde yeniden değerlendirilmesi önem arz etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

        Kamu Siber Güvenlik Derneği olarak stratejik önceliklere yer verilen açıklamada, "Yapay zeka destekli güvenlik çözümlerinin kontrollü ve güvenli entegrasyonu, uzman personelin bu teknolojilerle birlikte çalışabilecek yetkinliklerle güçlendirilmesi ve yerli ve milli siber güvenlik teknolojilerinin geliştirilmesinin" önemine işaret edildi.

        Açıklamada, "Siber güvenlik artık yalnızca teknik bir konu değil, dijital egemenlik ve ulusal güvenlik meselesidir. Yapay zeka destekli güvenlik sistemleri, doğru planlama ve insan denetimi ile kullanıldığında önemli bir avantaj sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulunuldu.

