Yapay zeka destekli insansı robot, İstanbul'da tiyatro sahnesine çıkacak

"Robotik Bir Aşk Hikayesi" alt başlığını taşıyan ve 17 Mayıs'ta saat 20.30'da Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) prömiyer yapacak oyunun ekibi, oyundan bir bölümün sahnelendiği provada buluştu.

Oyuncularla insansı robotun birlikte yer aldığı bir sahnenin provasında, insansı robot da performansıyla dikkati çekti.

Metin Yıldız, yazıp yönettiği oyuna ilişkin yaptığı açıklamada, oyunda yapay zeka insansı robot ile bir insanın hikayesini anlattıklarını söyledi.

Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdiklerini vurgulayan Yıldız, "Hatta dünyada bir ilki gerçekleştiriyoruz. İlk kez bir yapay zeka insansı robot, oyuncularla birlikte profesyonel bir sahneye çıkacak ve bizimle birlikte çok çalıştığı rolünü oynayacak. O da en az bizler kadar heyecanlı." değerlendirmesinde bulundu.

"DUYGU OLMADAN DUYGUYU YANSITABİLMEYE ÇALIŞTIM"

Oyuncu Ceylan Yılmaz da oyunda "Ceyda" isimli insansı sosyal robot karakterini oynadığını, kendisi için gerçekten çok farklı bir rol olduğunu anlattı.

İnsan olmayan biriyle aynı sahneyi paylaşmanın zorluklarına değinen Yılmaz, "Çünkü insan değil ve duygu yok. Yani duygu olmadan duyguyu yansıtabilmeye çalıştım aslında burada. Çok heyecan verici bir süreç. Ben de nasıl görüneceğini çok merak ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, yapay zeka rol arkadaşına ilişkin, "Onu kendime yakın hissediyorum şu anda. Demek ki role inanmaya başlamışım. Tabii ilk defa böyle bir şey yapılıyor Türkiye'de ve bunu bizim gerçekleştirmemiz gurur verici." dedi.

Müzik yönetmeni Erdem Eskimez ise oyunun tematik müziklerini ve ses tasarımını yaptığını, teknik prodüksiyon ve müzik tasarımının duygu aktarımında önemli yere sahip olduğunu kaydetti.

Daha önce yapılmamış bir oyunun sahneleneceğini ve seyirciye çok güzel bir oyun sunmayı planladıklarını ifade eden Eskimez, şunları dile getirdi:

"Metin Yıldız oyunun her bölümünü yaptığı için bize çok bir şey kalmadı. Biz sadece müzik konusunda, müzik yönetmenliği, ses, tasarım, bu prodüksiyonlarla alakalı duyguyu nasıl daha iyi verebiliriz, seyirciye bunu nasıl çok daha güzel aktarabiliriz, bununla ilgili beraber çalıştık. Benim zaten profesyonel olarak yaptığım iş film, dizi ve tiyatro müzikleri olduğu için çok zorlanmadık. Bir de aramızdaki sinerji, enerji, oluşturduğumuz ekip ruhu çok güzel olduğu için sonucun çok güzel olacağına inanıyorum."

"İLK OLAN ŞEYLERE İMZA ATMAYI SEVİYORUZ"

Organizasyon sürecine katkı sağlayan Dijital Birlik Platformu Başkanı Emrah Cebiroğlu, projeye güvendiklerinin altını çizerek, "Biz genellikle Türkiye'de ve dünyada ilk olan şeylere imza atmayı seviyoruz. Öncelikle Metin ağabeye teşekkür ediyoruz bu projede bizlerle fikir alışverişi yaptığı için. Onunla beraber yol yürümek bize güç veriyor." diye konuştu.

Projeyi ilk duyduğunda çok heyecanlandığını aktaran Cebiroğlu, "Arkadaşımızla beraber bu işi başaracağımıza inanıyoruz, 17 Mayıs'ta AKM'ye bekliyoruz." dedi.

Sahnedeki robotun teknolojik altyapısını hazırlayan LTC İnovasyon A.Ş. kurucusu Murat Bil ise yapay zeka destekli robotun tiyatro performansını sabırsızlıkla beklediklerine işaret ederek, "Biz bu robotun yapay zekalı yazılımını yazıyoruz ve gerçekten dünyada ilk defa bir tiyatroda oynayacak. Bakalım sabırsızlıkla bekliyoruz gösteriyi." şeklinde konuştu.

Metin Yıldız ve Ceylan Yılmaz ile Burak Topal'ın başrolleri paylaştığı oyunun dekor tasarımını Mert Yürür, ışık tasarımını Önder Arık, genel koordinatörlüğünü Esra Aydın üstlendi.

Yapay zeka destekli insansı robot karakterini sahneye taşıyan, komedi ile dram arasında gidip gelen oyun, aşkı, yalnızlığı ve teknoloji çağında insan olmayı sorgulayan sıra dışı hikayesiyle dikkati çekiyor.

"Bir insanı unutamıyorsak, onun yapay bir kopyasını sevebilir miyiz?" sorusuna cevap arayan oyunun konusu şöyle:

"Boşandıktan sonra yalnızlığa gömülen Vehbi'nin hayatı, bir gece kapısına gelen gizemli bir kargoyla değişir. Kutunun içinden çıkan eski eşinin birebir kopyası olan bir humanoid (insansı) robottur."