Yapay zeka ile işlem hacminde yüzde 75 artış, otomasyonda yüzde 80’in üzerinde başarı oranı

Akbank, güçlü GPU altyapısı ve büyük dil modeli (LLM) çözümleriyle bankacılık sektöründe çığır açtığını bildirdi. Aylık 1,3 milyon belgeyi yüksek hız, güvenlik ve doğrulukla işlediğini açıklayan banka, yapay zekâ destekli otomasyonla işlem hacmini %75 artırdığını ve süreçleri %80’i aşan doğruluk oranıyla insan müdahalesi olmadan tamamladığını duyurdu. Akbank, yapay zekâ alanındaki stratejik yatırımlarıyla operasyonel verimlilik ve hizmet kalitesinde yeni bir dönem başlattığını vurguladı.

BANKACILIKTA YAPAY ZEKÂ İLE YENİ BİR ÇAĞ

Akbank, 2024 yılında bankacılık uzmanlığını yapay zekâ teknolojileriyle birleştirerek geliştirdiği büyük dil modeli çözümleriyle sektöre öncülük ettiğini bildirdi. Operasyonel süreçlerden müşteri iletişimine kadar geniş bir yelpazede kullanılan bu teknolojinin, hız, verimlilik ve kalite artışı sağladığını ifade etti. Akbank Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Gökçay, “Yapay zekâ yatırımlarımızı geleceğin bankacılığını şekillendirme vizyonuyla sürdürüyoruz. Yeni GPU kümemiz ve sürekli güncellenen modellerimizle, yapay zekâyı iş üreten ve güvenilir bir yetkinlik haline getiriyoruz” şeklinde konuştu.