Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 13.656,02 %-1,11
        DOLAR 43,8835 %0,03
        EURO 51,8786 %0,03
        GRAM ALTIN 7.315,01 %0,67
        FAİZ 36,21 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 124,39 %-0,26
        BITCOIN 68.144,00 %-1,16
        GBP/TRY 59,4750 %-0,07
        EUR/USD 1,1803 %-0,06
        BRENT 71,07 %0,31
        ÇEYREK ALTIN 11.959,12 %0,66
        Haberler Ekonomi Teknoloji Yapay Zeka Yapay zeka platformları suç amaçlı kullanımları tespit edebiliyor - Teknoloji Haberleri

        Yapay zeka platformları suç amaçlı kullanımları tespit edebiliyor

        Yapay zeka platformları, sistemlerini suç amaçlı kullanan kullanıcıları tespit ederek hesaplarını kapatabiliyor ve gerekli görülmesi durumunda güvenlik birimlerine konuyla ilgili bilgi verebiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2026 - 11:33 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        AI suç için kullanımları tespit ediyor

        Yapay zeka hayatın her alanına etki eden bir teknoloji olarak etkisini her geçen gün artırıyor. Bu teknoloji, son kullanıcılar tarafından büyük dil modelleri aracılığıyla yoğun olarak kullanılıyor.

        En fazla kullanılan yapay zeka büyük dil modellerine bakıldığında ChatGPT, Gemini, DeepSeek, Perplexity, Grok, Microsoft Copilot ve Claude öne çıkıyor. Araştırmadan sağlıkla ilgili bilgi edinmeye kadar birçok amaç için yararlanılan yapay zeka modelleri, bazı kullanıcılar tarafından suç amaçlı da kullanılabiliyor.

        Fiziksel saldırıların planlanması, çeşitli silah ve mühimmat üretimi gibi durumlar yapay zekanın suç amaçlı kullanım örneklerini oluşturuyor. Platformlar bu tarz kullanımlara karşı modellerini eğiterek taleplerin reddedilmesini sağlamaya çalışıyor.

        REKLAM

        ÖNLEYİCİ TEDBİR Mİ, VERİ MAHREMİYETİ Mİ?

        Yapay zekanın suç amaçlı kullanımına ilişkin örnek Kanada'da yaşandı. Ülkenin British Columbia eyaletinde 10 Şubat'ta bir okul ve evde düzenlenen silahlı saldırıda, aralarında saldırganın da bulunduğu 10 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı.

        Saldırgan 18 yaşındaki Jesse Van Rootselaar'ın ChatGPT'yi suç amaçlı kullandığı, yapay zeka platformunun sahibi OpenAI tarafından aylar önce tespit edildi.

        Wall Street Journal'ın haberine göre, Van Rootselaar, geçen yıl haziran ayında ChatGPT'ye birkaç gün boyunca silahlı şiddet içeren senaryoları anlattı. Bu yazışmalar ChatGPT'nin otomatik inceleme sistemi tarafından işaretlenerek ilgili OpenAI çalışanlarına iletildi ve kullanıcının hesabı kapatıldı.

        Şirket içerisinde bu paylaşımların kolluk kuvvetlerine bildirilmesi konusunda değerlendirme yapıldı ve gerekli kriterleri karşılamadığı belirlenerek güvenlik birimlerine konu iletilmedi. Bu durum, platformların erken önlem sistemi olarak kullanıp kullanılamayacağı veri mahremiyeti tartışmalarını da beraberinde getirdi.

        SUÇ OLUŞMADAN ÖNCE YAPILACAK BİLDİRİMLER ŞİRKETLERİN İNİSİYATİFİNDE​​

        Yapay zeka platformları çeşitli mekanizmalarla suç amaçlı kullanımın önüne geçmeye çalışıyor. ChatGPT gibi Gemini da suç amaçlı kullanımları tespit etmek ve engellemek için tasarlanmış çok katmanlı güvenlik protokolleri uyguluyor.

        REKLAM

        Gemini'nin kendisine gelen sorguları gerçek zamanlı olarak tarayan güvenlik filtreleri bulunuyor. Bir kullanıcının silah yapımı talimatı, yasa dışı madde sentezleme, fiziksel şiddet planlama gibi taleplerde bulunması durumunda sistem bunu otomatik olarak reddediyor ve yanıt vermiyor. Ayrıca çok sayıda uzman ve bağımsız incelemeci, sistemin işaretlediği riskli konuşmaları düzenli olarak gözden geçiriyor.

        Google, politikalarına göre yakın ve ciddi bir fiziksel zarar riski olan durumlarda yetkililerle veri paylaşabileceğini belirtiyor.

        Acil durumlarda bilgi taleplerine ilişkin Google'ın sitesinde şu bilgiler yer alıyor:

        "Birinin ölümünü veya ciddi fiziksel zarar görmesini önleyebileceğimize makul şekilde inanıyorsak, örneğin bomba tehditleri, okul saldırıları, kaçırma olayları, intihar önleme ve kayıp kişiler vakalarında, bir devlet kurumuna bilgi sağlayabiliriz. Bu talepleri yine de geçerli yasalar ve politikalarımız ışığında değerlendiriyoruz."

        Mevcut düzenlemeler, teknoloji şirketlerinin genellikle suç işlendikten sonra veri paylaşımını kapsıyor. Suç oluşmadan önce yapılacak bildirimler şirketlerin inisiyatifinde bulunuyor.​​​​​​​

        ÖNERİLEN VİDEO

        Adliyeden çalınan altınların kaynağı ortaya çıktı

        İstanbul Büyükçekmece Adliyesi'nin adli emanet deposundan çalınan 25 kilo altın ve 50 kilo gümüşün göçmen kaçakçılığı operasyonunda ele geçirildiği ortaya çıktı  

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Meclis yasal adımlar atacak"
        "Meclis yasal adımlar atacak"
        İkramiye düzenlemesi önümüzdeki hafta Meclis'te
        İkramiye düzenlemesi önümüzdeki hafta Meclis'te
        ABD-İran hattında kritik görüşme
        ABD-İran hattında kritik görüşme
        Fenerbahçe, Nottingham karşısında!
        Fenerbahçe, Nottingham karşısında!
        Türkiye’nin en zengin 10 insanı belli oldu
        Türkiye’nin en zengin 10 insanı belli oldu
        Sağlık sigortası daha rekabetçi olacak
        Sağlık sigortası daha rekabetçi olacak
        G.Saray'a Devler Ligi'nden dev gelir!
        G.Saray'a Devler Ligi'nden dev gelir!
        "Osimhen Galatasaray'ın kalbi"
        "Osimhen Galatasaray'ın kalbi"
        Üniversitede 'dönem ödevi' saldırısı! Arkadaşını bıçakladı!
        Üniversitede 'dönem ödevi' saldırısı! Arkadaşını bıçakladı!
        "Onlara miras bırakmayacağım"
        "Onlara miras bırakmayacağım"
        Polis memuru kuyumcudan 5 kilo altın çalmıştı! Kahreden savunma!
        Polis memuru kuyumcudan 5 kilo altın çalmıştı! Kahreden savunma!
        7'den 70'e "çağın hastalığı" deniyor!
        7'den 70'e "çağın hastalığı" deniyor!
        Bıçağı restorandan çalmış! Dubai'ye bilet almış!
        Bıçağı restorandan çalmış! Dubai'ye bilet almış!
        Ünlülerin Galatasaray coşkusu
        Ünlülerin Galatasaray coşkusu
        Korkunç şüphede eşi ve oğlu tutuklandı!
        Korkunç şüphede eşi ve oğlu tutuklandı!
        Bursa'da yoğun kar! Adeta hayat durdu!
        Bursa'da yoğun kar! Adeta hayat durdu!
        "Kabus doktor"un başvurusu reddedildi!
        "Kabus doktor"un başvurusu reddedildi!
        Tam 374 kilogram... Kahveye emdirmişler! Süt tozu değil!
        Tam 374 kilogram... Kahveye emdirmişler! Süt tozu değil!
        EBRD'den Türkiye ekonomisi için yeni tahmin
        EBRD'den Türkiye ekonomisi için yeni tahmin
        BES’te işveren katkısına dikkat!
        BES’te işveren katkısına dikkat!