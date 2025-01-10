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        Yapay zeka tabanlı görsel denetim yazılımı

        Mitsubishi Electric yapay zeka tabanlı görsel denetim yazılımı "MELSOFT VIXIO"yu hizmete sundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 13:23 Güncelleme: 10.01.2025 - 13:23
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        Yapay zeka tabanlı görsel denetim yazılımı
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        Mitsubishi Electric, işletmelerin dijital dönüşüm süreçlerine hız kazandırmak amacıyla yapay zeka tabanlı görsel denetim yazılımı MELSOFT VIXIO'yu hizmete sundu.

        Şirketten yapılan açıklamaya göre, Mitsubishi Electric, MELSOFT VIXIO ile veri analizi ve kalite kontrol süreçlerinde iyileştirmeler sunarak, işletmelerin dijital dönüşüm süreçlerini hızlandırırken rekabet avantajı kazanmalarına yardımcı oluyor. Şirket, kullanıcıların özel bir bilgiye ihtiyaç duymadan yapay zeka çözümlerinden faydalanmalarını mümkün kılıyor.

        İŞLETMELERE AVANTAJ

        Bu yazılım, üretim süreçlerindeki hatalı çıktıları en aza indirmeye yardımcı olarak, işletmelerin atık üretimini azaltmalarına destek oluyor. Kural ve yapay zeka tabanlı MELSOFT VIXIO, yüksek hassasiyetle çalışarak olası arızaları azaltıyor ve operasyonel süreçlerin kesintisiz devam etmesine katkı sağlıyor. Özellikle çizikler ve eşit olmayan renkler gibi kusurların tespit edilmesinde işletmelere önemli bir avantaj sunuyor.

        Mitsubishi Electric, MELSOFT VIXIO ile fabrikaların otomasyon gereksinimlerine uygun gelişmiş bir yapay zeka algoritması sağlıyor. Yüksek hız ve hassasiyetle çalışan bu teknoloji, üretim süreçlerindeki normal dışı durumları tespit ederek görsel denetimi daha doğru ve kullanıcı dostu hale getiriyor.

        Çift kontrol mekanizması sayesinde kusurlu ürünlerin gözden kaçma riskini azaltırken, operatörler arasında kalite tutarlılığını da güvence altına alıyor. Mitsubishi Electric, bu sayede denetim süreçlerini daha da otomatikleştirerek kalite denetçilerinin iş yükünü hafifletmeye yardımcı oluyor.

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