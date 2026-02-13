Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 14.125,96 %-0,38
        DOLAR 43,7401 %0,14
        EURO 51,8944 %0,03
        GRAM ALTIN 7.018,95 %1,74
        FAİZ 35,79 %0,03
        GÜMÜŞ GRAM 110,70 %5,37
        BITCOIN 67.206,00 %2,17
        GBP/TRY 59,6129 %0,08
        EUR/USD 1,1864 %-0,06
        BRENT 67,47 %-0,07
        ÇEYREK ALTIN 11.475,73 %1,73
        Haberler Ekonomi Teknoloji Yapay Zeka Yapay zeka ve teknoloji odaklı dev yatırımlar ABD tarihinde yeni bir eşik oluşturuyor - Teknoloji Haberleri

        Yapay zeka ve teknoloji odaklı dev yatırımlar ABD tarihinde yeni bir eşik oluşturuyor

        ABD'de büyük teknoloji şirketlerinin bu yıl için öngördüğü yaklaşık 670 milyar dolarlık yatırım, ülke tarihindeki en büyük yatırım hamleleriyle kıyaslanırken, bu durum teknolojinin benzeri görülmemiş bir ivme yakaladığına işaret ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2026 - 17:20 Güncelleme: 13.02.2026 - 17:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        AI yatırımları yeni bir eşik
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Açıklanan son bilançolara göre "muhteşem yedili" şirketlerinden Meta, Amazon, Microsoft ve Alphabet bu yıl yaklaşık 670 milyar dolarlık sermaye harcaması yapmayı planlıyor.

        Büyük teknoloji şirketlerinin yapay zeka ve veri merkezi yatırımları nedeniyle bu yıl için planladıkları yatırımların, ABD tarihinde en büyük yatırım kalemleriyle kıyaslanabilecek ölçekte olduğu değerlendiriliyor.

        Alphabet, artan yapay zeka harcamalarını finanse etmek için çok uzun vadeli (100 yıl) tahvil ihraç etti. Teknoloji alanında buna benzer bir borçlanmayı 1996 yılında IBM gerçekleştirmişti.

        "YALDIZLI ÇAĞ"DAN YAPAY ZEKA VE TEKNOLOJİ DEVRİMİNE

        ABD tarihinde yaklaşık 1870'lerden başlayarak 1900'lerin başına kadar uzanan bir dönemi ifade eden Gilded Age (Yaldızlı Çağ), hızlı sanayileşme ve büyük servet oluşumunun yaşandığı bir dönemi tanımlıyor.

        Bu dönemde ticaretin hızlandırılması amacıyla yapılan yatırımlarla demir yolları hızla genişlerken, çelik, petrol ve finans sektörleri büyüdü ve çok büyük şirketler ile tekeller ortaya çıktı. Tarihin ilk milyarderleri sahneye çıktı.

        Söz konusu dönemde özellikle demiryolu sektöründe kayda değer bir büyüme öne çıktı. Limancılık ve madencilik faaliyetleri de ABD ekonomisinde önemli bir yere sahip oldu. Tarım, bu dönemde eski hakimiyetini kaybetmeye başladı.

        Aynı ölçekteki bir sonraki devrim olarak dijital devrim ön plana çıktı. Bilgisayarlar, yalnızca çok özel görevler için kullanışlı olan devasa makineler olarak niş bir teknoloji olarak başladı. 1974 yılına gelindiğinde, kişisel bilgisayarlar evlere girmeye başladı.

        Aynı zamanda, makine öğrenimi ve yapay zeka da gelişme aşamasındaydı ve tartışmasız bir şekilde ana akıma girmişti. 1997'de, o zamanki Dünya Satranç Şampiyonu Garry Kasparov, satranç odaklı bir makine öğrenimi modeli olan Deep Blue tarafından mağlup edildi. Takip eden yıllarda makine öğrenimi daha da ilerleme kaydetti.

        SIRA YAPAY ZEKAYA GELDİ

        ChatGPT'nin yaygınlaştırdığı büyük dil modellerinin ortaya çıkmasıyla yapay zekanın kapsamı genişledi. Artık yapay zekanın gelişimi konusunda herhangi bir sınır hedeflenmiyordu ve yapay zeka küresel ekonomide büyük bir rol oynamaya başladı.

        Şirketler, politikalarını ve planlarını yapay zeka yatırımlarına göre şekillendirmeye başladı.

        Dünyanın önde gelen zenginlerinin teknoloji milyarderlerinden oluştuğu görüldüğünde yapay zeka harcamaları da dikkati çekiyor. Bu gelişmelerle ABD'de 1870'lerde görülen ekonomik atılımın içinde bulunduğumuz çağda yapay zeka yoluyla yapılarak şekil değiştireceği tahmin ediliyor. Ancak yapay zekaya yapılan bu harcamaların ve yatırımların şirketleri nasıl etkileyeceği hala soru işaretidir.

        HER ŞEY, SERMAYE HARCAMASININ KÂRLI OLUP OLMAMASINA BAĞLI

        Yatırım danışmanı ve makro stratejist Charles Diebel, konuyla ilgili AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, her şeyin, zaman içinde sermaye harcamasının karlı olup olmamasına bağlı bulunduğunu söyledi.

        ABD'nin 1870'lerdeki demiryollarının durumuna bakıldığında bu cevabın "Hayır" olabileceğini ifade eden Diebel, ancak şu anki durumun farklı olabileceğini bildirdi. Diebel, "Bilançolarına bu kadar borç yükleyen şirketlerin başarılı olabilmeleri için iş modellerinin işe yaraması gerekiyor. Bu henüz kanıtlanmış bir şey değil." ifadesini kullandı.

        "(YAPAY ZEKA HARCAMALARI) DEMIR YOLU YAPIMLARINDAN BU YANA EN ÖNEMLI SERMAYE YATIRIM DÖNGÜSÜNÜ TEMSiL EDiYOR"

        Zacks Investment Research Hisse Senedi Stratejisti Ethan Feller de "Yapay zeka altyapısına yapılan harcamalar, Gilded Age yani 'Yaldızlı Çağ'daki demiryolu yapımlarından bu yana en önemli sermaye yatırım döngüsünü temsil ediyor." dedi.

        Mevcut tahminlere göre, yapay zeka yatırımlarının bu yıl ABD Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'sının (GSYH) yaklaşık yüzde 2'sine ulaşmasının beklendiğini belirten Feller, kısa vadede bu harcamaların güçlü bir büyüme motoru olarak öne çıktığını vurguladı.

        Feller, "Bu durum, yarı iletkenler ve ilgili teknoloji işletmeleri için açıkça olumlu bir ivme sağlıyor, ancak etkileri teknoloji sektörünün çok ötesine uzanıyor. Sanayi şirketleri, enerji altyapısı ve inşaat sektörü de bu gelişmeden doğrudan faydalanıyor." ifadelerini kullandı.

        Yapay zeka yatırımlarının uzun vadeli etkilerini kesin olarak tahmin etmenin daha zor olduğunu ancak muhtemelen çok çarpıcı olabileceğini ifade eden Feller, "Büyük sermayeli teknoloji şirketlerinin sermaye tahsisleriyle ne sinyal verdiklerine bakın. Alphabet ve Amazon, son kazanç raporlarında sermaye harcaması beklentilerini önemli ölçüde yükseltti, bu iki şirketin tek başına bu yıl yaklaşık 400 milyar dolar harcaması bekleniyor." diye konuştu.

        "BU ŞİRKETLER KARŞILIĞINI ALACAKLARINI DÜŞÜNMESELERDI, MILYARLARCA DOLARLIK SERMAYE YATIRIMINI YAPMAZLARDI"

        Ethan Feller, hem Amazon hem de Alphabet'in bulut hizmetlerinde yeniden bir ivme kazandıklarını belirterek, bunun da işletmelerin yapay zeka hesaplama gücüne olan talebinin son derece güçlü olduğunu gösterdiğini vurguladı.

        "Bence, bu şirketler o paranın karşılığını fazlasıyla alacaklarını düşünmeselerdi, yüz milyarlarca dolarlık sermaye yatırımı yapmazlardı" diyen Feller, bulut bilişim talebine ilişkin verilerin büyük ölçekli kurumsal yapay zeka uygulamalarının halihazırda başladığını gösterdiğini belirtti.

        Feller, OpenAI ve Anthropic'in en yeni modellerinin kapasite açısından seviye atlamayı temsil ettiğini belirtti.

        Anthropic'in Üst Yöneticisi (CEO) Dario Amodei'nin, bu ürünlerin sonunda başlangıç seviyesindeki beyaz yakalı çalışanların büyük çoğunluğunun işini elinden alabileceğine inandığını kamuoyuna açıkladığına atıfta bulunan Feller, "Bu iddialı bir açıklama, ancak en yeni modelleri kullandıysanız, bunu göz ardı etmek giderek zorlaşıyor." ifadesini kullandı.

        Feller, şu değerlendirmelerde bulundu:

        "Önde gelen yapay zeka laboratuvarlarındaki birçok mühendis, teknik çalışmalarının büyük bir bölümünü büyük dil modellerine devrettiklerini ve artık çalışmaları ağırlıklı olarak komut istemleri aracılığıyla yönlendirdiklerini açıkça kabul ediyor. Mantıksal olarak bir sonraki adım, aynı yeteneği muhasebe, hukuk, içerik oluşturma, müşteri hizmetleri gibi diğer bilgiye dayalı mesleklere yönlendirmektir."

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ayağından vince asılan zihinsel engelli Hamza: Çekindim, aileme bile anlatamadım

        ANKARA'da çalıştığı atölyede iş arkadaşları tarafından ayağından vince bağlanarak görüntüleri çekilen ve sanal medyada paylaşılan zihinsel engelli Hamza S. (26), "Onlar bana böyle bir şaka yapmışlar. Daha doğrusu eşek şakası. Çekindim, aileme bile anlatamadım. Üzgünüm. Cezalarını çeksinler" dedi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Uçağın tekerleği çıktı! Yolcular tahliye edildi!
        Uçağın tekerleği çıktı! Yolcular tahliye edildi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Rüşvetçi doktorların çelişkili ifadesi
        Rüşvetçi doktorların çelişkili ifadesi
        GOÜ borsalarına 47 milyar dolar aktı
        GOÜ borsalarına 47 milyar dolar aktı
        Markette "4 parmak" ile yardım istemişti! Hatice'nin katiline istenen ceza açıklandı!
        Markette "4 parmak" ile yardım istemişti! Hatice'nin katiline istenen ceza açıklandı!
        Sevgililer Günü enflasyonu
        Sevgililer Günü enflasyonu
        Süper Lig'de dev randevu! 11'ler netleşiyor
        Süper Lig'de dev randevu! 11'ler netleşiyor
        Onlyfans operasyonunda 25 gözaltı kararı!
        Onlyfans operasyonunda 25 gözaltı kararı!
        12. Yüzyıla ait üzerinde Süleyman mührü var! 4 metrelik rulo yazıt için 1 milyon dolar!
        12. Yüzyıla ait üzerinde Süleyman mührü var! 4 metrelik rulo yazıt için 1 milyon dolar!
        Fuat Oktay ABD'de açıklamalarda bulundu
        Fuat Oktay ABD'de açıklamalarda bulundu
        Sürücüler bu cezalara dikkat!
        Sürücüler bu cezalara dikkat!
        UEFA gelirleri açıklandı! İşte en çok kazanan takım
        UEFA gelirleri açıklandı! İşte en çok kazanan takım
        Galatasaray'ın konuğu Eyüpspor!
        Galatasaray'ın konuğu Eyüpspor!
        80 bin kişi incelendi: İşte sonuç!
        80 bin kişi incelendi: İşte sonuç!
        Uluslar Ligi'nde rakipler belli oldu!
        Uluslar Ligi'nde rakipler belli oldu!
        Haritadan silinmeden önce görülmesi gerekenler
        Haritadan silinmeden önce görülmesi gerekenler
        Can güvenliğini hiçe saydı
        Can güvenliğini hiçe saydı
        "Bunun bedelini öde"
        "Bunun bedelini öde"
        Trump'tan tarifelerde geri adım planı
        Trump'tan tarifelerde geri adım planı
        İkinci el fiyatları enflasyona yenildi
        İkinci el fiyatları enflasyona yenildi