"Yapay Zeka Yıldızları" projesi WSIS Prizes 2025'ten ödülle döndü

Şirketten yapılan açıklamaya göre proje, toplumsal değişim ve gelişimin öncüsü olma hedefiyle faaliyet gösteren Vodafone Vakfı'nın Habitat Derneği ile gençlere yapay zeka eğitimleri vermek üzere geçen yıl hayata geçirdiği proje, BM'nin bilişim ve sürdürülebilir kalkınma alanındaki prestijli ödül programlarından WSIS Prizes 2025 kapsamında başarıya imza attı.

Etkinlikte, "Kapasite Geliştirme" kategorisinde halk oylamasına kalan 20 proje arasına kalan Yapay Zeka Yıldızları, en çok destek alan projelerden biri olarak "Şampiyon" unvanına layık görüldü.

Toplamda 2 milyondan fazla oy kullanılan süreçte yerelde ve küreselde gösterilen yoğun ilgi, projenin bu başarıya ulaşmasını sağladı. Yarışmanın ödül töreni, Cenevre'nin ev sahipliği yaptığı WSIS+20 Zirvesi kapsamında bugün gerçekleştirilecek.

REKLAM

WSIS 2025 Fotoğraf Yarışması'na gönderilen "Yapay Zeka Yıldızları: Hatay'da Genç Zihinlerin Güçlendirilmesi" isimli fotoğraf da 246 başvuru arasından seçilerek finalist oldu. Fotoğraf, WSIS+20 Üst Düzey Etkinliği'nin resmi internet sitesinde yayınlanacak ve WSIS süreçlerine ait sosyal medya kanalları üzerinden paylaşılacak.

"GENÇ NESİLLERİN TEKNOLOJİK BAKIMDAN DONANIMLI OLMASINI HEDEFLİYORUZ" Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, bu projeyle, Türkiye'de yapay zeka alanındaki atılım ve eğitim yaygınlaştırma sürecine öncülük etmeyi hedeflediklerini belirtti. Amaçlarının, genç nesillerin teknolojik bakımdan donanımlı olmasını sağlamak ve her alanda görülen yapay zeka teknolojisini öğrenip kullanarak yaratıcı fikirlerini yeni teknolojilerle birleştirmesini mümkün kılmak olduğuna değinen Süel, şunları kaydetti: "Proje kapsamında, 11-14 yaş arası ortaokul ve 14-18 yaş arası lise öğrencilerinin yapay zekayla buluşmasını sağlıyoruz. Bu öğrencilerimiz, yapay zekayı kapsamlı bir şekilde öğreniyor ve kendi projelerini geliştirebiliyor. Projemizin gençlerin dijitalleşmesine sağladığı katkının ve yarattığı etkinin tüm dünyada fark edilmesinden ve uluslararası arenada ödül almasından mutluluk duyduk. Ödülde emeği geçen tüm ekipleri tebrik ediyorum. Vodafone Vakfı olarak Habitat Derneği ile birlikte projemizi geliştirmeye devam edeceğiz." Habitat Derneği İcra Kurulu Başkanı Bora Caldu da bu başarının, gençlerin yapay zeka ve teknolojiye adaptasyonundaki uluslararası başarısını gözler önüne serdiğini aktardı.