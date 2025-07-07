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        Haberler Ekonomi Teknoloji Yapay Zeka "Yapay Zeka Yıldızları" projesi WSIS Prizes 2025'ten ödülle döndü - Teknoloji Haberleri

        "Yapay Zeka Yıldızları" projesi WSIS Prizes 2025'ten ödülle döndü

        Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği işbirliğiyle hayata geçirilen "Yapay Zeka Yıldızları" dijital eğitim projesi, Birleşmiş Milletler'in (BM) prestijli programlarından WSIS Prizes 2025'te ödül aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 14:07 Güncelleme: 07.07.2025 - 14:07
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        "Yapay Zeka Yıldızları"na uluslararası ödül
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        Şirketten yapılan açıklamaya göre proje, toplumsal değişim ve gelişimin öncüsü olma hedefiyle faaliyet gösteren Vodafone Vakfı'nın Habitat Derneği ile gençlere yapay zeka eğitimleri vermek üzere geçen yıl hayata geçirdiği proje, BM'nin bilişim ve sürdürülebilir kalkınma alanındaki prestijli ödül programlarından WSIS Prizes 2025 kapsamında başarıya imza attı.

        Etkinlikte, "Kapasite Geliştirme" kategorisinde halk oylamasına kalan 20 proje arasına kalan Yapay Zeka Yıldızları, en çok destek alan projelerden biri olarak "Şampiyon" unvanına layık görüldü.

        Toplamda 2 milyondan fazla oy kullanılan süreçte yerelde ve küreselde gösterilen yoğun ilgi, projenin bu başarıya ulaşmasını sağladı. Yarışmanın ödül töreni, Cenevre'nin ev sahipliği yaptığı WSIS+20 Zirvesi kapsamında bugün gerçekleştirilecek.

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        WSIS 2025 Fotoğraf Yarışması'na gönderilen "Yapay Zeka Yıldızları: Hatay'da Genç Zihinlerin Güçlendirilmesi" isimli fotoğraf da 246 başvuru arasından seçilerek finalist oldu. Fotoğraf, WSIS+20 Üst Düzey Etkinliği'nin resmi internet sitesinde yayınlanacak ve WSIS süreçlerine ait sosyal medya kanalları üzerinden paylaşılacak.

        "GENÇ NESİLLERİN TEKNOLOJİK BAKIMDAN DONANIMLI OLMASINI HEDEFLİYORUZ"

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, bu projeyle, Türkiye'de yapay zeka alanındaki atılım ve eğitim yaygınlaştırma sürecine öncülük etmeyi hedeflediklerini belirtti.

        Amaçlarının, genç nesillerin teknolojik bakımdan donanımlı olmasını sağlamak ve her alanda görülen yapay zeka teknolojisini öğrenip kullanarak yaratıcı fikirlerini yeni teknolojilerle birleştirmesini mümkün kılmak olduğuna değinen Süel, şunları kaydetti:

        "Proje kapsamında, 11-14 yaş arası ortaokul ve 14-18 yaş arası lise öğrencilerinin yapay zekayla buluşmasını sağlıyoruz. Bu öğrencilerimiz, yapay zekayı kapsamlı bir şekilde öğreniyor ve kendi projelerini geliştirebiliyor. Projemizin gençlerin dijitalleşmesine sağladığı katkının ve yarattığı etkinin tüm dünyada fark edilmesinden ve uluslararası arenada ödül almasından mutluluk duyduk. Ödülde emeği geçen tüm ekipleri tebrik ediyorum. Vodafone Vakfı olarak Habitat Derneği ile birlikte projemizi geliştirmeye devam edeceğiz."

        Habitat Derneği İcra Kurulu Başkanı Bora Caldu da bu başarının, gençlerin yapay zeka ve teknolojiye adaptasyonundaki uluslararası başarısını gözler önüne serdiğini aktardı.

        Bu ödülün, bir proje başarısının yanı sıra Türkiye'nin dijital dönüşüm yolculuğunda önemli bir kilometre taşı olduğunu vurgulayan Caldu, şu değerlendirmelerde bulundu:

        "Bu ödül, gençlerin dijital becerilerle donatılması yönünde attığımız somut adımların, küresel ölçekte takdir gördüğünün güçlü bir göstergesi ve Türkiye'nin teknoloji üreten nesiller yetiştirme vizyonuna uluslararası platformlarda duyulan güvenin bir yansıması. WSIS gibi küresel bir organizasyonda şampiyon olarak tanınmak, projemizin etki gücünü teyit ettiği gibi, benzer projeler için de ilham verici bir örnek oluşturdu. Projemizin ilk yılında 36 binden fazla ortaokul ve lise öğrencisine yapay zeka eğitimi sunduk ve kendi projelerini geliştirmesine imkan tanıdık. Her 1 liralık yatırımın 5,34 liralık sosyal geri dönüş sağlaması, projenin toplumsal faydasını ve sürdürülebilir etkisini açıkça ortaya koyuyor. Hedefimiz, daha fazla çocuğun yapay zekadan yararlanmasını sağlayarak, tüketen değil üreten bir nesil yetiştirmek."

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