"Yapay Zeka Zirvesi" gerçekleştirildi

BTK Akademi, Google ve Girişimcilik Vakfı işbirliğiyle düzenlenen "Yapay Zeka Zirvesi'24", Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda (BTK) gerçekleştirildi.

Zirvede, yapay zekanın geleceği, sektörel uygulamaları ve yenilikçi çözümler ele alındı.

Burada yaptığı konuşmada Sayan, yapay zeka son 15-20 yılda görünür hale gelse de temellerinin çok daha eskilere dayandığını söyledi.

Bir araştırmaya göre, insanlığın sadece geçen sene ürettiği verinin 100 zettabyte olduğuna işaret eden Sayan, "Bu yıl ise 150 zettabyte olması bekleniyor. Zettabyte, 22 sıfırlı bir ölçü birimi. Dünya nüfusunu 8 milyar olarak kabul ettiğimizde kişi başına kütüphanelerce veri düşüyor. Yapay zeka, veriden bilgeliğe uzanan bu yolculuğu inanılmaz derecede kısaltacak, hızlandıracak ve artıracak bir güç" diye konuştu.

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Sayan, en popüler uygulamalardan biri olan Chat GPT'nin 5 günde 1 milyon kullanıcıya ulaştığını, bunun rekor olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yapay zeka tabanlı teknolojiler 2030'a kadar dünya çapında 16 trilyon dolarlık pastaya dönüşecek, bu rakam ülkemizin 2023 yılı GSMH'sinin 14 katı. Bilim insanları bugün yapay zekanın halen çok primitif olduğunu düşünüyor. Yapay zekanın nihai hedefi, insan seviyesinde veya onun üstünde bilince ulaşmak. Bu konudaki en güncel tahmin, insan kadar akıllı yapay zekaya iki yıl içinde ulaşma ihtimalinin yüzde 50 olduğu yönünde. Yapay zekanın kullandığı parametreler artış göstererek her an onu daha akıllı hale getiriyor."