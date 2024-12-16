Yapay Zeka Zirvesi İstanbul, 20 Aralık'ta düzenlenecek

Boğaziçi Ventures'tan yapılan açıklamaya göre, Boğaziçi Ventures, PCME ve ana sponsorlar Intel & Monster öncülüğünde düzenlenen ve bu sene ikincisi kez yapılarak gelenekselleşmeye başlayan zirvenin 2024 yılı ismi, "Görünenin Ötesinde (Beyond the Visible) olarak belirlendi. Maslak 42 Venue'nun ev sahipliği yapacağı zirvede, yapay zeka, teknoloji, girişimcilik, finans, yatırım ve akademik yaklaşımlarla dolu zengin içerik, katılımcılara sunulacak.

TEKNOLOJİ DEVLERİ YER ALACAK Gün boyu sürecek programda, zirvenin ismiyle bağlantılı olarak yapay zekanın doğrudan gözlemlenememesine rağmen hayatları, kültürleri ve öğrenme süreçlerini derinden etkileyen yönlerini, Monster, Intel, Microsoft, Amplitude, BlueStacks ve Google gibi teknoloji firmalarının yöneticileri ile sektörünün önde gelen uzmanları, 2024'teki gelişmeler, çarpıcı örnekler ve yatırımlar kapsamında aktaracak.