Avrupa'nın büyük kulüplerine transfer olan futbolcuların değeri artıyor ancak habere göre Real Madrid'le ilgili daha önce yapılan analizlerde yapay zeka birçok futbolcunun değeri için bu kadar yüksek bir artış oranı vermemişti. Olocip'in Arda Güler için yaptığı bu çıkarım bu nedenle İspanyol basınının da ilgisini çekti.