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Yapay zekadan Arda Güler analizi: 43 milyon Euro!

Fenerbahçe'de Arda Güler konusundaki belirsizlik sürerken milli yıldız yurt dışında da gündemden düşmüyor! İspanyol basını Arda Güler'i mercek altına alırken Barcelona ve Real Madrid'in genç futbolcu için ilgisi sürüyor. Barça'nın Arda Güler ısrarının perde arkası ortaya çıkarken milli yıldızın Real Madrid'e transferi yapay zekanın da konusu oldu!

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  • Yapay zekadan Arda Güler analizi: 43 milyon Euro! - Son Dakika Transfer Haberleri

    Fenerbahçe'den ayrılacağı öne sürülen ve 17,5 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli bulunan Arda Güler, Avrupa basınının gündeminden düşmüyor. Barcelona, milli futbolcunun transferinde yarışa dahil olurken Katalan ekibinin ısrarının perde arkası da ortaya çıktı.
  • Yapay zekadan Arda Güler analizi: 43 milyon Euro! - Son Dakika Transfer Haberleri

    LaLiga'da sezonu şampiyonlukla noktalayan Barcelona yeni sezon öncesinde Inigo Martinez ve İlkay Gündoğan transferlerini tamamladıktan sonra gözünü Fenerbahçe'nin yıldızı Arda Güler'e dikti.
  • Yapay zekadan Arda Güler analizi: 43 milyon Euro! - Son Dakika Transfer Haberleri

    Fenerbahçe'de harika bir sezon geçiren ve çok sayıda dünyaca ünlü kulübün transfer etmek istediği Arda’nın Barça’ya transferi için düğmeye basan isim ise kulübün futbol yönetimine yeni katılan efsane futbolcu Deco oldu.
  • Yapay zekadan Arda Güler analizi: 43 milyon Euro! - Son Dakika Transfer Haberleri

    KİRALANMA İHTİMALİ VAR

    İspanyol basınından Sport’ta yer alan habere göre Arda’yı uzun süredir takip eden Barcelona yönetimi genç oyuncunun çok sayıda büyük takımdan ilgi görmesi üzerine oyuncuyu kaptırmamak için harekete geçti. 
  • Yapay zekadan Arda Güler analizi: 43 milyon Euro! - Son Dakika Transfer Haberleri

    Fenerbahçe’deki mevcut sözleşmesinde 17,5 milyon euroya serbest kalma maddesi bulunan Arda, birkaç gün önce Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile bir araya gelerek geleceğine ilişkin bir toplantı yapmıştı.
  • Yapay zekadan Arda Güler analizi: 43 milyon Euro! - Son Dakika Transfer Haberleri

    Arda’nın geleceğine dair iki senaryoyu masada tutan Barcelona, genç oyuncuyu transfer etmesi halinde sürekli sahada olması için farklı bir takıma kiralayabilir.
  • Yapay zekadan Arda Güler analizi: 43 milyon Euro! - Son Dakika Transfer Haberleri

    Bu olasılığa rağmen Arda’nın Xavi’nin takımında süre alabileceğini ve oynamaya hazır olduğunu düşünen Barça yönetimi, genç futbolcuyu transfer için ikna edebilirse, Arda gelecek sezon Barcelona’nın orta saha rotasyonunda önemli bir rol alabilir.
  • Yapay zekadan Arda Güler analizi: 43 milyon Euro! - Son Dakika Transfer Haberleri

    YAPAY ZEKA OLASI TRANSFERİ ANALİZ ETTİ

    Marca'nın haberine göre, 17,5 milyon euroluk fesih maddesi nedeniyle de her geçen gün taliplileri artan Arda Güler'i inceleyen Olocip, yıldız adayı oyuncun Real Madrid'e transfer olması halinde 10 ay içinde değerinin 43 milyon Euro'ya yükseleceği çıkarımında bulundu.
  • Yapay zekadan Arda Güler analizi: 43 milyon Euro! - Son Dakika Transfer Haberleri

    Avrupa'nın büyük kulüplerine transfer olan futbolcuların değeri artıyor ancak habere göre Real Madrid'le ilgili daha önce yapılan analizlerde yapay zeka birçok futbolcunun değeri için bu kadar yüksek bir artış oranı vermemişti. Olocip'in Arda Güler için yaptığı bu çıkarım bu nedenle İspanyol basınının da ilgisini çekti.
  • Yapay zekadan Arda Güler analizi: 43 milyon Euro! - Son Dakika Transfer Haberleri

    MILAN DA İSTEKLİ

    Sports Digitale’in aktardığı bilgiye göre İtalyan devi Milan, genç oyuncuyla görüşmek için Fenerbahçe’den yazılı izin istedi. Milan’ın bu ilgi mektubu İtalyan takımının bu transfer için favori olduğu yorumlarını beraberinde getirdi.

     
  • Yapay zekadan Arda Güler analizi: 43 milyon Euro! - Son Dakika Transfer Haberleri

    Son olarak Türkiye’nin Galler’i 2-0 yendiği EURO 2024 Elemeleri karşılaşmasında harika bir gole imza atan Arda, ay-yıldızlı formayla resmi maçlarda gol atan en genç oyuncu olmuştu. 
  • Yapay zekadan Arda Güler analizi: 43 milyon Euro! - Son Dakika Transfer Haberleri

    Öte yandan Milan ise orta saha oyuncusu Sandro Tonali’yi yaklaşık 70 milyon euroya İngiliz devi Newcastle United’a satarak oldukça önemli bir mali gelir elde etmişti.

Haberi Hazırlayan : Çağatay Çelik
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