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Yapı Kredi Bankası çalışma saatleri 2020 (koronavirüs önlemleri)! Yapı Kredi Bankası yeni mesai saatleri hbrt

Ülkemiz son zamanlarda zor süreçlerden geçmektedir. Ülkemizde her ilde görülen Koronavirüs sebebi ile Türkiye bankalar birliği banka saatlerinin açılış saatlerinde değişikliğe gitti. Peki, yapı kredi bankası kaçta açılıyor? Vatandaşlar bu süreçte bu konu hakkında arayışa girmektedir. 2020 yapı kredi bankası çalışma saatleri normalde 09:00-17:00 arasındaydı. Fakat artık Türkiye bankalar birliği tarafından değiştirildi. Yapı kredi yeni çalışma saati 12:00-17:00 arasında oldu. Bankada işleri bulunan vatandaşlar bu süre içerisinde bankaya gelip işlerini halledebilirler. Bunun dışındaki saatlerde yapı kredi bankası bir süre kapalı olacak ve hizmet vermeyecektir

Yapı Kredi Bankası çalışma saatleri 2020

Yapı kredi bankası bir süre çalışma saatlerini kısıtladı. Bunun sebebi ise vatandaşların ve çalışanların sağlığının korumak olduğunu dile getirdi. Toplumun sağlığı açısından yapı kredi bankası bir süre 12:00-17:00 arasında hizmet vermeye devam edecektir. Aynı zamanda önlemler daha sıkı olacaktır. Çalışanlar ve müşteriler arasında sosyal mesafe mutlaka korunacaktır. Çalışanların ellerinde eldiven olup müşteriler bankaya sıra ile alınacaktır. Bu sayede kalabalık ortamlar olamayacak virüsün yayılma ihtimali en aza inecektir. Müşteriler bazı işlemlerini internet üzerinden bankaya gelmeden gerçekleştirebileceklerdir.

Yapı kredi bankası hafta sonu açık mı?

Yapı kredi bankası cumartesi Pazar müşterilerin hizmetinde değildir.

Yapı kredi bankası resmi tatillerde ve dini bayramlarda açık mı?

Yapı kredi bankası resmi tatillerde ve dini bayramlar da hizmet vermemektedir.

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