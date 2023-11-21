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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Yapı Kredi fırsat eşitliği projesi ile 80 bin kadına ulaşacak - İş-Yaşam Haberleri

        Yapı Kredi fırsat eşitliği projesi ile 80 bin kadına ulaşacak

        Yapı Kredi, Birleşmiş Milletler Eğitim ve Araştırma Enstitüsü'ne bağlı Yönetici ve Liderler için Uluslararası Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Bahçeşehir Üniversitesi ortaklığı ile "Teknolojide Fırsat Eşitliği" projesini başlattı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.11.2023 - 17:30 Güncelleme: 21.11.2023 - 17:30
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        YKB fırsat eşitliği projesi başlattı
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        Yapı Kredi, Birleşmiş Milletler Eğitim ve Araştırma Enstitüsü’ne (UNITAR) bağlı Yönetici ve Liderler için Uluslararası Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (CIFAL Istanbul) ve Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) ortaklığı ile “Teknolojide Fırsat Eşitliği” projesini başlattı.

        Proje kapsamında büyük veriden yapay zekaya, bulut teknolojilerinden siber güvenliğe, nesnelerin internetinden endüstri 5.0’a kadar konunun uzmanı isimler tarafından kapsamlı bir eğitim içeriği hazırlandı. Yapı Kredi Akademi ve Bahçeşehir Üniversitesi çatısı altında verilecek eğitimlerle 3 yılda 80.000 kadına ulaşarak teknoloji alanında bilgi ve farkındalık yaratılması hedefleniyor. Eğitimleri tamamlayarak eğitim sonunda gerçekleşecek sınavdan yüzde 70 ve üzeri başarı gösteren katılımcılar Yapı Kredi, UNITAR ve Bahçeşehir Üniversitesi imzalı E-Devlet onaylı “Teknolojide Fırsat Eşitliği" sertifikası almaya hak kazanacak. Eğitimlerin yüzde 75'ine katılım gösteren katılımcılar ise UNITAR akreditasyonlu başarı belgesi alabilecek. Tüm Türkiye’den 18-27 yaş aralığındaki tüm kadınlara ücretsiz olarak sunulacak olan eğitimlerden Koç Holding tarafından hayata geçirilen Umut Kentler’de ve deprem bölgesinde yaşayan gençler cinsiyet ayrımı olmaksızın faydalanabilecek.

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        UYGARLIK GÖSTERGESİ

        Yapı Kredi olarak toplumsal cinsiyet eşitliğini savunmakla kalmayıp, hayata geçiren bir kurum olduklarını belirten Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Özden Önaldı, şu değerlendirmede bulundu: “Kadınların iş yaşamının her alandaki varlığının, ülkeler için bir uygarlık göstergesi olduğuna inanıyoruz. Bu bakış açısıyla toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın çalışan istihdamı konusunda uzun yıllardır sektör lideri olarak, bugüne kadar pek çok öncü çalışmaya imza attık. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin tavizsiz savunucusu bir kurum olarak, teknoloji ve inovasyon alanında da kadınlara yönelik fırsat eşitliğinin sağlanması adına var gücümüzle çalışıyoruz. Geçtiğimiz yıl ana hissedarımız Koç Holding'in Birleşmiş Milletler Kadın Birimi Nesiller Boyu Eşitlik Forumu'nda başlattığı küresel liderliği doğrultusunda biz de Yapı Kredi olarak önümüzdeki 3 yıl boyunca teknoloji ve inovasyonda kadın ve kız çocuklarına yönelik fırsat eşitliğinin sağlanması için çalışacağımızı taahhüt ettik. Bu yolda Birleşmiş Milletler Eğitim ve Araştırma Enstitüsü’ne (UNITAR) bağlı Yönetici ve Liderler için Uluslararası Eğitim Merkezi (CIFAL Istanbul) ve Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) ortaklığı ile başlattığımız ‘Teknolojide Fırsat Eşitliği’ projesi kapsamında sunacağımız eğitimlerle 3 senede 80.000 kadına erişmeyi amaçlıyoruz. Daha adil ve sürdürülebilir bir dünyanın yolunun, toplumsal cinsiyet eşitliğinden geçtiğini biliyoruz. Önümüzdeki dönemde de toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması adına gösterdiğimiz tavizsiz duruşla, kadınların, küresel refah ve mutluluğun mimarı oldukları bir dünya için sorumluluk almayı sürdüreceğiz.”

        İŞ DÜNYASININ DÖNÜŞÜMÜNE DE KATKI

        Birleşmiş Milletler Eğitim ve Araştırma Enstitüsü UNITAR'ın Yönetici ve Liderler için Uluslararası Eğitim Merkezi CIFAL Istanbul Direktörü Prof. Dr. Ebru Canan-Sokullu ise “Teknolojide Fırsat Eşitliği” projesindeki önemli detayları şöyle dile getirdi: “Toplumsal sorumluluk projeleri, sadece bireyleri ve toplulukları değil, aynı zamanda geleceğimizi de şekillendirir. Toplumsal cinsiyet eşitliği ışığında, ‘Teknolojide Fırsat Eşitliği’ projesi ile binlerce genç kadına ulaşarak yalnız bireylerin değil, aynı zamanda iş dünyasının da dönüşümüne katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Bu projenin başarısı için, hep birlikte daha adil ve sürdürülebilir bir geleceği inşa etme yolunda önemli bir adım atıyoruz. Bu projenin hayata geçmesinde sadece bugün değil, yarının liderleri olarak da sorumluluk taşıdığımızın farkında olmalıyız. Birlikte elde edeceğimiz bu büyük başarıyı kutlamak ve projemizin ilk adımlarını birlikte atmak için sabırsızlanıyoruz.”

        Projenin bir diğer ortağı olan Bahçeşehir Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tunç Bozbura “Teknolojide Fırsat Eşitliği” projesindeki hedeflerini şu şekilde aktardı: “Yapı Kredi ile ortaklaşa yürüttüğümüz değerli bir iş birliği olan ‘Teknolojide Fırsat Eşitliği’; kadınları teknoloji ve bilim eğitimi yoluyla güçlendirme amacıyla oluşturulan bir girişim. Bu proje ile sektörde kadın istihdamının ve cinsiyet eşitliğinin artırılmasını, genç kadınların potansiyel yeteneklerinin güçlendirmesini ve sektörde kadın liderlerin geliştirilmesini hedefliyoruz.”

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