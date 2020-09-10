Yarım Kalan Aşklar dizisi için geri sayım başladı. Blu tv ekranlarında yeni bir dizi heyecanı yaşanacak. Yarım Kalan Aşklar dizisi oyuncuları, kadrosu ve konusu hakkında bilgileri hazırladık.

YARIM KALAN AŞKLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yarım Kalan Aşklar dizisi Dizi 10 Eylül 2020 Perşembe günü Blu TV'de olacak.

YARIM KALAN AŞKLAR KONUSU

Dizide, idealist gazeteci Ozan, kendisi gibi gazeteci olan Elif ile evlenmek üzeredir. Gözü kara gazeteciliği ile tanınan Ozan gizemli ve zor bir haberin peşindedir. Birbirlerini delicesine seven ikilinin hayatındaki mutlu tablo korkunç bir olayla son bulur: Ozan, trafik kazası geçirerek hayatını kaybeder. Ancak Ozan, kaybettiği hayatını yeni bir bedende tekrar bulur. Hayata başka bir beden ile geri dönen Ozan'ın önünde iki zorlu görev vardır: Onu kimin öldürdüğünü bulmak ve Elif'e tüm gerçekleri anlatmak.

YARIM KALAN AŞKLAR OYUNCULARI

Bir çok başarılı ismi bir araya getiren Yarım Kalan Aşklar dizisinin başrollerinde Burak Deniz ve Dilan Çiçek Deniz yer alıyor. Ayrıca Cem Davran, Ezel Akay, Esra Ruşan, Nazlı Bulum, Cihat Süvarioğlu ve Gizem Ünsal gibi önemli isimlerin rol aldığı Yarım Kalan Aşklar'ın yönetmen koltuğunda usta yönetmen Umur Turagay otururken, senaristliğini Ethem Özışık, Hakan Bonomo ve Ercan Uğur üstleniyor.