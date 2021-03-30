Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; sezonun ilk yarısını neredeyse tedaviyle geçiren Radamel Falcao, ara transferde takıma fırtına gibi katılan Mostafa Mohamed’le girdiği forma yarışından galip ayrıldı. Mohamed’in Ankaragücü deplasmanından gördüğü kırmızı kartın ardından Sivas karşısına uzun bir aradan sonra ilk 11’de çıkan Falcao, kaydettiği 2 golle Terim’in de gözüne girmişti. Cezasını tamamlayan Mısırlı golcüyle birlikte Kolombiyalı yıldızı çift forvet olarak sahaya süren İmparator, Kayseri deplasmanının ardından Ç.Rize maçına da Falcao ve Mohamed ikilisini ilk 11’de sahaya sürdü. Ancak TT Stadı’nda 4-3 kaybedilen Ç.Rize maçının 71. dakikasında Mohamed’i kenara alan Terim, 88 dakika Falcao’yu oyunda tuttu.

Tek santrafor olarak oynadığı Sivas maçı da dahil olmak üzere Kayseri ve Rize maçlarında Falcao’yu daha etkili gören deneyimli çalıştırıcının, Hatay deplasmanında ilk 11’de Falcao’yu sahaya süreceği öğrenildi. Rize mağlubiyetinin ardından çift forvet anlayışından vazgeçen Terim’in, Milli takımında bulunan Mohamed’in yorgun döneceğini de hesaba katarak Mısırlı golcüsünü Hatay maçında yedek soyunduracağı bildirildi.