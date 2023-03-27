YASAK ELMA 169. BÖLÜM ÖZETİ

Yıldız sonunda kararını verir ve Doğan’la barışır. Artık evlilik hazırlıkları başlayacaktır. Bunu duyan Julia, Doğan’ı Yıldız’a karşı doldurmak için harekete geçer. Ender, Julia’nın ona verdiği sözü tutmaması üzerine Julia’dan intikam almak için kolları sıvar.