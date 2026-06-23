Ekmeği banmaya doyamayacaksınız! Sosyal medyayı kasıp kavuran çakallı menemeninin püf noktaları!

Tüm gözler İsviçre'de! Kritik görüşme başladı!

ABD ve İran heyetleri, barış müzakerelerine katılmak üzere İsviçre'ye gitti. Katar Dışişleri Bakanlığı, Katar ve Pakistan'ın arabuluculuğunda ABD ile İran arasındaki görüşmelerin başladığını duyurdu. Bakanlık açıklamasında, görüşmenin, 'mutabakat zaptında ele alınan tüm hususları kapsayan kapsamlı v... Daha Fazla Göster ABD ve İran heyetleri, barış müzakerelerine katılmak üzere İsviçre'ye gitti. Katar Dışişleri Bakanlığı, Katar ve Pakistan'ın arabuluculuğunda ABD ile İran arasındaki görüşmelerin başladığını duyurdu. Bakanlık açıklamasında, görüşmenin, 'mutabakat zaptında ele alınan tüm hususları kapsayan kapsamlı ve kalıcı bir anlaşmanın sonuçlandırılmasına yol açmasının umulduğu' ifade edildi Daha Az Göster