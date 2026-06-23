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        Haberler Yaşam Ekmeği banmaya doyamayacaksınız! Sosyal medyayı kasıp kavuran çakallı menemeninin püf noktaları!

        Ekmeği banmaya doyamayacaksınız! Sosyal medyayı kasıp kavuran çakallı menemeninin püf noktaları!

        Son günlerde internette karşımıza çıkan, uzayan peyniri ve sos kıvamıyla iştah kabartan o meşhur menemenin sırrı sonunda çözüldü! İçinde yumurta akı kullanılmayan bu benzersiz lezzeti evde hazırlamak için bilmeniz gereken püf noktalarını sizin için derledik...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Haziran 2026 - 08:07 Güncelleme:
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        Son günlerde internette karşımıza çıkan, uzayan peyniri ve sos kıvamıyla iştah kabartan o meşhur menemenin sırrı sonunda çözüldü! İçinde yumurta akı kullanılmayan bu benzersiz lezzeti evde hazırlamak için bilmeniz gereken püf noktalarını sizin için derledik...

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        SAMSUN KARAYOLUNDAN SOSYAL MEDYA VİRALLİĞİNE UZANAN LEZZET

        Sosyal medyada son günlerde karşımıza sıkça çıkan çakallı menemen, kahvaltı sofralarının yeni yıldızı haline geldi. Milyonlarca izlenmeye ulaşan yemek videolarında ekmeğin banıldığı o ipeksi kıvamlı menemen, aslında Samsun'un Kavak ilçesindeki Çakallı mevkisine ait köklü bir gelenek.

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        Yıllar boyunca Karadeniz yolunu kullanan uzun yol şoförlerinin ve seyahat edenlerin vazgeçilmez mola lezzeti olan bu yemek, görsel çekiciliği sayesinde bugün dijital dünyanın en popüler tariflerinden birine dönüşmüş durumda.

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        KLASİK MENEMENDEN EN BÜYÜK FARKI YUMURTA AKININ EKSİKLİĞİ

        Sıradan bir menemeni çakallı versiyonundan ayıran en temel özellik, kullanılan malzemelerin işlenme biçimi ve yumurta akının tarife asla dahil edilmemesidir. Çakallı menemende sadece yumurta sarısı kullanılır; bu da yemeğe o meşhur pürüzsüz ve yoğun kıvamını verir.

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        Ayrıca domatesler sıradan menemendeki gibi küp küp bırakılmaz, tavada tamamen ezilerek püre kıvamına getirilir. Bol tereyağı ve eriyen kaşar peynirinin de denkleme katılmasıyla, sıradan bir kahvaltılık bir anda üst düzey bir gastronomi deneyimine dönüşür.

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        EVİNİZDE USTALARA TAŞ ÇIKARTACAK ÇAKALLI MENEMEN TARİFİ

        Bu viral lezzeti mutfağınıza taşımak aslında oldukça kolay.

        4 adet kabuğu soyulmuş sulu domates, 3 adet ince doğranmış yeşil sivri biber, 2 yemek kaşığı tereyağı, yarım su bardağı rendelenmiş taze kaşar peyniri ve 3 adet yumurtanın sadece sarısı ihtiyacınız olan malzemeler.

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        Öncelikle biberleri tereyağında hafifçe soteleyin ve üzerine domatesleri ekleyin.

        Domatesleri pişerken tahta bir kaşık yardımıyla ezerek tamamen püre kıvamına getirin.

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        Karışım suyunu hafif çekince içine kaşar peynirini ilave edin. Peynir eriyip domatesle bütünleştiğinde 3 yumurta sarısını hızlıca ekleyerek topaklanmasına izin vermeden karıştırın.

        Son olarak 1 çay kaşığı tuz ve bir miktar pul biber ekleyerek ocaktan alın.

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        İZMİR'DEN SAMSUN'A TÜRKİYE'NİN ZENGİN MENEMEN COĞRAFYASI

        Türkiye'nin zengin gastronomi haritasında menemen, bölgesel dokunuşlarla bambaşka karakterlere bürünüyor. İsim babası olan tescilli İzmir menemeni zeytinyağlı hafif yapısıyla Ege'nin sadeliğini yansıtırken; İç ve Doğu Anadolu mutfaklarında bol yağda karamelize edilmiş soğan ve yoğun baharatların hakimiyeti göze çarpıyor.

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        İstanbul'un hareketli pazar kahvaltılarında pastırma ve sucukla zenginleştirilen sahanlar başrolü alırken, güneye inildiğinde Antakya usulünün diri bırakılmış domatesleri ve meşhur tuzlu sürk çökeleği devreye giriyor.

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        Tüm bu kültürel çeşitlilik içinde domateslerin tamamen püre haline getirildiği, sadece yumurta sarısı ve eriyen kaşar peyniriyle bağlanan Samsun'un efsanesi Çakallı menemeni ise, kendine has ipeksi kıvamıyla bu lezzet coğrafyasının en iddialı ve doyurucu duraklarından biri olarak öne çıkıyor.

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