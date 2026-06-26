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        Haberler Yaşam Gelibolu'daki tarihi batıklar Derin Miras projesi ile korunacak

        Gelibolu'daki tarihi batıklar Derin Miras projesi ile korunacak

        Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ile 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu (ÇOK A.Ş.) iş birliğinde oluşturulan Derin Miras projesi ile Çanakkale Boğazı'ndaki tarihi gemi batıklarının korunması ve sürdürülebilir dalış turizmine kazandırılması amaçlanıyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26 Haziran 2026 - 09:34 Güncelleme:
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        Gelibolu'daki tarihi batıklara koruma

        Tarihi Gelibolu Yarımadası'nın derinliklerinde bulunan savaş gemileri, Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı olarak 2022 yılında dalış turizmine açıldı. Derinliklerinde pek çok hikaye saklayan Çanakkale'nin savaş batıkları, 1'inci Dünya Savaşı temalı ilk su altı parkı özelliğini taşıyor. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ile 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu (ÇOK A.Ş.) yürütülen çalışma kapsamında batıkların korunarak gelecek nesillere aktarılması ve dalış turizmine kazandırılması için Derin Miras projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında yürütülen bu iş birliği ile Çanakkale batıklarının belgelenmesi ve dijital olarak kayıt altına alınması, katodik koruma ile kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılması, deniz ekosisteminin korunması ve sürdürülebilir dalış turizminin geliştirilmesi hedefleniyor. Projeyle ilgili Eceabat ilçesinde bulunan bir otelde dün basın toplantısı düzenlendi.

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        "İNSANLIĞA ÇOK KATKISI OLACAK ÖZEL BİR PROJE"

        Bu projede yer almakta mutlu olduklarını söyleyen 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu (ÇOK A.Ş.) CFO'su Murat Sarıkaya, "Bize bu fırsatı verdiği için Sayın Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Çünkü biz proje olarak ortaklarımızla anlayışımız her zaman bu coğrafyada iyi bir komşu olmak üzerine kuruluydu. Bu anlamda da projenin ilk yapım aşamasından, tamamlanmasına kadar her zaman bu hedefle yola çıktık. Çanakkale için 321 tane sosyal ve çevresel proje gerçekleştirdik. Bunun akabinde de Birleşmiş Milletler'den özel ödül kazandık. Bunu 70 uluslararası proje arasından, uluslararası jüri önünde Atina'da kazanma şansı bulduk. Çok özel bir andı ama yaptığımız en özel işlerden birisi, hatta bence en özeli bu olacak. Çünkü memleketimize ve dünyaya çok faydası olacağını düşündüğümüz bir proje. Biz aslında benzer işleri köprünün ayaklarında yapıyoruz. Katodik korumayla köprümüzün ömrünü uzatmaya çalışıyoruz. Burada bir de işin tarihi boyutu var. Dünyada bu kadar batığın bir arada olduğu bir coğrafya yok. Bu işleri sizin sayenizde tanıdıkça burada turizme ve doğaya, insanlığa çok katkısı olacak özel bir proje" dedi.

        "DÜNYANIN EN ÖNEMLİ SU ALTI MERKEZLERİNDEN BİRİ HALİNE GELMİŞTİR"

        Gelibolu Sualtı Parkı'nda suyun altındaki hazineleri korumak ve onları biraz daha ömürlerini uzatmak için çok özel bir çalışmanın içinde olduklarını söyleyen Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ise "Tarihi Alan Başkanlığı olarak bütün devletimizin kurumlarının desteğiyle birkaç yıl önce oluşturduğumuz Gelibolu Sualtı Parkı'mız artık dünyanın en önemli su altı merkezlerinden biri haline gelmiştir. Dünyadaki bütün dalgıçların merak ettiği ve suyun altını görmek için sabırsızlandığı bir yerdeyiz. Bu yolculukta yanımızda bir partnerimiz, bir destekçimiz daha oldu. 1915 Çanakkale Köprüsü, Türk milletinin tarih yolculuğundaki simgelerinden, mühürlerinden, imzalarından bir tanesidir. 1915'ten Çanakkale Köprüsü ve Otoyol İdaresi ve onun kıymetli bileşenleri Limak Holding ve yapı merkezi bize bir omuz verdi, sırtımıza elini dokundurdu, bizi motive etti. Tarihi Alan başkanlığı olarak bu yolda zaten yalnız değildik ama daha da güçlenerek yolculuğumuza devam ediyoruz" diye konuştu.

        "EN BİRİNCİ YERE GELMEK İSTİYORUZ"

        Gelibolu Sualtı Parkı'nın sadece bir dalış merkezi olmadığını vurgulayan Kaşdemir, "Tarihi ve kültürel mirasları barındıran suyun altında hazineye malik bir su altı parkıdır. Gelibolu Sualtı Parkı'nda dalgıçlar yalnızca dalış yapmazlar. Zaman tünelinde bir yolculuk yaparlar. Gelibolu Sualtı Parkı'nda tarihin içerisinde akan bir nehir vardır. Bu akan nehir içerisinde dalış yapmak herkesin çok heyecan duyduğu ve merak ettiği bir konudur. Biz dünyada en iyi yere, en birinci yere gelmek istiyoruz ve bu konuda ilerliyoruz" dedi.

        KATODİK KORUMADAN SONRA İLK DALIŞ HMS LOUİSE'E

        konuşmaların ardından batıkların korunmasıyla alakalı teknik bilgiler paylaşıldı. Daha sonra ilk katodik korumanın uygulandığı batık olan HMS Louise gemisine dalış yapıldı. Profesyonel dalış eğitmenlerinden oluşan uzman bir ekibin yönetiminde gerçekleştirilen bu anlamlı dalışa, dünya çapında tanınan ünlü İsveçli su altı fotoğrafçısı Alex Dawson da eşlik etti. Dawson, ilk katodik korumadan sonra yapılan bu dalışta, koruma altına alınan tarihi gemiyi fotoğraflayarak ölümsüzleştirdi.

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