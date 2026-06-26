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        Haberler Yaşam Yaza arınmış ve parlak bir ciltle girmek 5 adımda mümkün! İşte cilt temizlik ve bakım rutinlerinin püf noktaları

        Yaza arınmış ve parlak bir ciltle girmek 5 adımda mümkün! İşte cilt temizlik ve bakım rutinlerinin püf noktaları

        Yaz gelince panikle koştuğumuz başlıca şeylerden biri de cilt detoksları ve cilt bakım hileleri... Her sene hemen herkesin sosyal medya keşfetinizi işgal eden detoks videoları cilt bakım için gerçekten işe yarayan bir yöntem mi? Gelin bakalım "Cildinizi toksinlerden arındıracak tarifler"e bilim ne diyor ve gerçekten işe yarıyor mu?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Haziran 2026 - 08:05 Güncelleme:
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        Cildinize bu kötülükleri yapmayın!

        Sosyal medyanın en kötü yanı bir konuda uzman olan ya da olmayan herkesin son derece şahsi olması gereken cilt bakım tavsiyelerini sanki genel bir kuralmış gibi anlatmaya çok alışmış olması... Herkes parlak ve temizlenmiş bir cilde sahip olmayı, bu sıcak yaz günlerinde cildinin sağlıklı ve çekici görünmesini ister ama bu konuda 'cilt detoksu' yapmak ne kadar faydalı tartışmaya açık.

        Dermatologlara göre cildimiz detokslarla toksin atan bir organ değil. Detoks derken cildi temizlemeyi ve nem dengesini koruyarak güneş ışınlarından korunmaktan bahsediyorsak bunun bilimsel bir karşılığı var. Ancak bir şeyler yiyip içerek cildimizin temizlenmesini beklemek biraz boşa bir çaba olacaktır. Evet, sıcak yaz günlerinde cildimizin mat, yağlı ya da gözenekli bir görüntüye sahip olmasının nedeni çoğu zaman temizlik ve bakım rutinlerinde bir şeylerin eksik ya da ters gitmesinden kaynaklanır.

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        Cildimizi yağdan, kirden, makyaj kalıntılarından arındırmak için kazanmamız gereken alışkanlıklara birlikte bakalım.

        GÜNEŞ KORUYUCU KULLANMAK HÜRESEL ENERJİNİN SİGORTASIDIR

        Uzun yıllardır konunun uzmanları güneş kreminin kullanılmasının hayati öneme sahip olduğuna dair açıklamalar yapıyor. Evet, gerçekten piyasadaki en iyi arındırıcı ürünleri bile kullansanız, güneşten gelen UV ışınları cildin kolajen yapısını yıkar. Kolajen, cildin elastik yapısı ve sağlığı için olmazsa olmazdır. Bir yerde cildinizin savunma mekanizmasıdır da diyebiliriz. Güneş kremi kullanmayıp kolajeni kaybettiğinizde cildin parlaklığını kaybetmesine zemin hazırlamış olursunuz.

        Yani güneş kremi sanıldığının aksine sadece yaz güneşinin tenimizi yakmasını ve esmerleştirmesini değil cildin hücresel yaşlanmasını da önler. Geniş spektrumlu bir güneş kremi ile her sabah güne başlarken, evden çıkmadan cildinize süreceğiniz güneş kremi cildinizin gün boyunca hasar görmesini engellediği gibi kendi kendini onarması için bir destek de sunar.

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        GÜNEŞ KREMİNİ SADECE SUYLA YIKAYAMAZSINIZ: ÇİFT AŞAMALI TEMİZLİK

        Gün içinde cildinizi bir maske gibi saran o yüksek koruyuculu güneş kremleri sadece suyla durulayarak cildinizden temizleyemezsiniz. Hele yeni teknolojiyle üretilen suya dayanıklı güneş kremleri vücudunuzun görünmez zırhıdır desek yeridir. Cildinizdeki gözeneklerin tamamen açılması ve nefes alabilmesi için yüzünüzü özellikle akşamları önce "yağ bazlı" bir temizleyiciyle -güneş kremini arındırmak için- sonra ise su bazlı bir jel temizleyiciyle yıkamanızda fayda var. Gözenekler tamamen temizlenmeden cildiniz kirden ve kalıntılardan arınmış sayılmaz.

        CİLDİN KENDİNİ YENİLEMEK İÇİN 28 GÜN FORMULÜ

        Vücudumuzun en büyük sihri pek çok organın kendi kendini yenileyebiliyor olması. Neyse ki cildimiz de kendi kendini yenileyebilen bir yapıya sahip. İnsan cildi, 28 gün içinde yeni hücreler üreterek alttaki tabakalı dökebilir. Dermatoloğunuzla birlikte sizin cildinize uygun bir peeling ile yaz için cildinize bu yenilenme sürecinde destek olabilir, eski cilt tabakasının dökülmesini peeling uygulamalarıyla kolaylaştırabilirsiniz.

        NEM VARSA IŞILTI DA VAR

        Nem ile yağ farklı şeylerdir. Pek çok kimse sıcak yaz günlerde cildin yağlandığını düşünür, düzenli olarak nemlendirici kullanıyor olsa bile yaz aylarında buna ara verir. Halbuki bilim bir cildin parlayabilmesi için nemini kaybetmemiş olması gerektiğini söylüyor. Cilt hücreleri nemle beslenir ve neme doyduğunda cildin yüzeyi pürüzsüzleşir. Cildi kurutacak ürünlerden ve uygulamalardan kaçınmalı, cildinizin nemli olmasına dikkat etmelisiniz.

        SERUMLAR VE VİTAMİNLER NE ZAMAN GEREKLİ?

        Kronik akne ve siyah noktası olanlar için cilt bakım rutinleri biraz daha karmaşık olabilir. Cilt serumları, C vitaminleri ya da retinoller ne zaman devreye girer? Öncelikle bu bakım ürünleri herkes için uygun değil. Uzmanlar, cilt için uygulanacak asitlerin ve serumların kesinlikle bir uzmanla birlikte belirlenmesi gerektiğini söylüyor. Cilt temizliğinin ve cilt bariyeri güvenliğinin yetersiz kaldığı durumlarda bu takviyelerle desteklenen bir cilt rutini temelde yanlış değil ancak bu durumu bir uzman belirlemeli.

        Tüm bunlardan önce, cildinizin kirli, mat ve kötü bir hale gelmesine neden olan şey büyük oranda kulaktan dolma tavsiyelerle kullandığınız kötü ya da cildinizle uyumsuz ürünlerdir. Cilt bakımı, temizliği ve rutinleri için kullanılacak ürünler cildinizle uyumlu ve cilt tipiniz için faydalı ürünler olmalı. Popüler ürünler size uygun değilse bile kullanmakta ısrar etmeniz sonucu kötüleştirmekten başka işe yaramaz.

        Önce bilimsel bir yönlendirme sonra da temizlik ve arındırmayı destekleyecek rutinlerle parlak ve temiz bir cilde sahip olabilirsiniz.

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