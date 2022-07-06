65 YAŞ MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son Kabine Toplantısı'nın ardından gerçekleştirdiği 'Millete Sesleniş' konuşmasında önemli açıklamalarda bulundu. Maaşların bayramdan önce yatıp yatmayacağını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Memurların Temmuz ayı bayram maaşlarının Kurban Bayramı öncesinde zamlı haliyle ödeneceğini ifade etmek istiyorum. Yaşlı ve engelli bakım projemizi milli programa dönüştürmektir. Yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın ev temizliğinden kişisel bakıma kadar tüm ihtiyaçlarını karşılayacağız. Yaşlı ve engelli aylıkları da bayram öncesi ödenecektir." dedi.

Ancak yaşlılık aylığının ödeneceği tarih için henüz kesin bir zaman verilmedi.