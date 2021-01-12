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Yatırımcılar yanlış Signal'i almaya devam ediyor

Elon Musk'ın mesajlaşma uygulaması Signal'i tavsiye etmesi üzerine geçen hafta yatırımcılar uygulamayla ilgisi bulunmayan Signal Advance'in hisselerine hücum etmişti. Cuma günü ve hafta sonu söz konusu şirketin uygulamayla bir ilgisinin olmadığına dair haberler çıksa da yatırımcı yanlışından vazgeçmedi. Signal Advance hisseleri dün de yüzde 438 yükseldi. Böylece geçen çarşambaya göre hisselerdeki yükseliş yüzde 6350'yi buldu

Yatırımcılar yanlış Signal'i almaya devam ediyor - haberler
Yatırımcı akıllanmadı!
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Wall Street son günlerde ilginç bir yükselişe sahne oluyor. Geçtiğimiz hafta Elon Musk, WhatsApp'ın gizlilik politikasındaki yenilikler sebebiyle Signal mesajlaşma uygulamasını tavsiye etti. Bunun üzerine yatırımcılar Teksas merkezli Signal Advance şirketinin hisselerine hücum etti.

Bu sayede Signal Advance hisseleri çarşamba günü 0.6 dolardan işlem görürken, cuma gününü 7.19 dolardan kapattı. Ancak yatırımcıların satın aldığı sağlık alanında faaliyet gösteren Signal Advance'in uygulama olan Signal'le bir ilgisi bulunmuyor. Bu hatalı yükseliş üzerine HABERTURK dahil dünya genelinde birçok basın kuruluşu yatırımcıların yanlış hisseyi aldığına dair haberler yaptı.

Benzer hatalar daha önce de yaşanmıştı. Yatırımcılar geçtiğimiz yıllarda Twitter yerine Tweeter, video konferans sağlayıcısı Zoom yerine ise Çin merkezli Zoom Technologies şirketlerinin hisselerini alarak bu şirketlerin olağandışı bir şekilde değerlenmesine yol açmıştı. Ancak bu hataların anlaşılması üzerine yatırımcılar yanlışlıkla aldıkları bu hisseleri satmış, şirketler normal değerlerine dönmüştü.

Bu sefer ise çıkan haberlere rağmen yatırımcıların Signal Advance'e hücumu aynı hızla devam etti. Dün Signal Advance ghisseleri yüzde 438 yükselerek 38.7 dolara yükseldi. Hisselerde geçen çarşambadan bu yana yaşanan yükseliş yüzde 6350'yi buldu.

BIST'DE OLSA EN DEĞERLİ 15. ŞİRKET OLURDU

Son resmi kayıtlara göre CEO'su Chris Hymel dışında tam zamanlı çalışanı bulunmayan Signal Advance'in piyasa değeri de böylece 55 milyon dolardan 3.55 milyar dolara yükseldi. Bu rakam bugünkü kurla yaklaşık 26.5 milyar liraya denk geliyor. Eğer Signal Advance Borsa İstanbul'da işlem görseydi son değeriyle borsanın en değerli 15. şirketi olurdu.

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