Girişim yatırımları 2019'a hızlı başladı. Öyle ki, yılın ilk 15 günü dolmadan Modanisa.com uluslararası kuruluşlardan yatırım aldı. Yerli e-ticaret şirketinin Dubai merkezli Wamda Capital ve Goldman Sachs’tan sağladığı finansman kaynağı, akıllara ise diğer e-ticaret girişimlerine yapılan yatırımları getirdi.

Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre, 2000'li yılların başından beri internet üzerinden alışveriş imkanı tanıyan siteler hayatımızda bulunuyor. Bu sitelerden bazıları yatırım alarak yollarına devam etse de, başka şirketlere satılarak el değiştirenlerde bulunuyor. Bu noktada, 'girişim yatırımı' ile 'satın alma' ifadelerinin tanımını doğru yapmak gerekiyor.

'KASAYA GİRMEYEN PARADAN YATIRIM OLMAZ'

Söz konusu duruma açıklık getiren girişim analiz platformu Startups.watch'un kurucusu Serkan Ünsal, "Girişiminin kasasına giren, yeni hisse ihraç edilerek yapılan işlemleri yatırım olarak tanımlıyoruz" dedi.

Ünsal, kasaya girmeyen, hissedarların çıkış yaptığı işlemleri satın alma olarak ayırdıklarını anlatarak, "Bu kavramlar birincil işlem ve ikincil işlem diye de geçiyor. Birincil işlemler yatırım, ikincil işlemler satın alma oluyor" ifadesini kullandı.

TOPLAM YATIRIM 406.2 MİLYON DOLAR

Startups.watch verileri ve Serkan Ünsal'ın yaptığı tanım çerçevesinde, Türkiye'deki e-ticaret girişimlerinin aldıkları toplam yatırımlar 406.2 milyon doları buluyor. Bu kapsamda, Türkiye'nin en çok yatırım alan e-ticaret sitesinin 166.7 milyon dolar ile Trendyol olduğu anlaşılıyor.

105 milyon dolarlık yatırım alan Hepsiburada.com listenin ikinci sırasında yer alırken, satın alınmadan önce 44.5 milyon dolar yatırım çeken Yemeksepeti ise üçüncü sırada bulunuyor. Bugüne kadar 35 milyon dolarlık yatırım alan Biletall.com Türkiye'nin en çok yatırım alan dördüncü e-ticaret sitesi olurken, toplamda 20.6 milyon dolar yatırım yapılan Vivense'yi ise beşinci sırada görüyoruz.

İLK BEŞ GİRİŞİM 1.7 MİLYAR DOLARA SATILDI

Startups.watch'un açıkladığı verilere göre, yerli e-ticaret siteleri içinde en yüksek fiyata satılan şirketin Trendyol olduğu görülüyor. Çinli Alibaba'nın yüzde 82 oranında hisse alımı için 728 milyon dolar ödediği Trendyol'u, Delivery Hero'nun 589 milyon dolara satın aldığı Yemeksepeti takip ediyor.

E-bay'in yüzde 217.5 milyon ödeyerek satın aldığı Gittigidiyor üçüncü, Naspers'in 2014 yılında tamamı için 203 milyon dolar ödediği, fakat 2017'de 15 milyon dolar karşılığında Cafer Mahiroğlu'nun satın aldığı Markafoni dördüncü ve Is Private Equity, MCI Private Ventures ve 37 Ventures konsorsiyumunun yüzde 80'ini 16 milyon dolar karşılığında aldığı Tatilbudur.com beşinci sırada yer alıyor.

'FON SAYISI ARTARSA YATIRIMLAR ÇOĞALIR'

2019'daki satın almaların geçen yıl ki ile aynı seviyede olmasını beklediklerini kaydeden Serkan Ünsal, "Yatırım kısmı ise kurulacak fonlara bağlı. Yeterince fon kurulursa 2019'da 2018'den çok daha fazla yatırım görebiliriz" öngörüsünde bulundu.

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