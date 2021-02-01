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Haberlerİş-YaşamYavuz Sultan Selim Köprüsü için 1.9 milyar TL - Haberler
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Yavuz Sultan Selim Köprüsü için 1.9 milyar TL ödeme

Köprü ve otoyollarda, 2021 yılının ilk garanti ödemesi yapıldı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Kuzey Çevre Otoyolu'nu işleten ICA’ya, 2020 yılının ikinci yarısında projeden taahhüt edilen sayıda araç geçmediği gerekçesiyle geçen hafta 1.9 milyar lira ödeme yapıldığı belirtiliyor.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü için 1.9 milyar TL - Haberler

Köprü ve otoyollarda, 2021 yılının ilk garanti ödemesi yapıldı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Kuzey Çevre Otoyolu'nu işleten ICA’ya, 2020 yılının ikinci yarısında projeden taahhüt edilen sayıda araç geçmediği gerekçesiyle geçen hafta 1.9 milyar lira ödeme yapıldığı belirtiliyor. Söz konusu projeyi işleten şirkete, 2020 yılının ilk yarısı için de Temmuz 2020’de 1 milyar 750 milyon lira ödenmişti.

Sektör kaynakları, HABERTÜRK’e, Osmangazi Köprüsü ve İstanbul-İzmir otoyoluna da geçen yılın ikinci yarısı için Mart ayında garanti ödemesi yapılacağını anımsattı. Kaynaklar, bu projelerde daha önce ödemenin yıllık yapıldığını anımsatarak, “2018 yılında yaşanan kur şoku sonrasında garanti ödemeleri, iki dönem halinde yapılmaya başlandı. Örnek vermek gerekirse Yavuz Sultan Selim’de 2021 yılının ilk yarısı için bu yılın Temmuz ayında, ikinci yarısı için de 2022 yılının Ocak ayında ödeme söz konusu olacak” dedi.

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