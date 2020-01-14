Yayın akışı kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamlarının dizisi ise öne çıkıyor. Çocuk, Hekimoğlu, Kadın, Ramo, Tutunamayanlar isimli diziler ve programlar reyting için yarışacak. İşte, kanalların 14 Ocak Salı yayın akışı ise şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
Ramo 1. bölüm: 20.00
STAR TV YAYIN AKIŞI
Çocuk 16. bölüm: 20.00
ATV YAYIN AKIŞI
İ.M. Kayserispor - Fenerbahçe maçı: 20.00
KANAL D YAYIN AKIŞI
Hekimoğlu 3. bölüm: 20.00
FOX TV YAYIN AKIŞI
Kadın 78. bölüm: 20.00
TRT 1 YAYIN AKIŞI
Tutunamayanlar 2. bölüm: 20.00
TV8 YAYIN AKIŞI
19:00 Recep İvedik 5
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