Türkiye'de yaz saati uygulamasının 1 yıl daha devam edeceğine ilişkin karar resmi gazetede duyuruldu. Avrupa'da 28 Ekim itibarıyla ülkeler saatlerini 1'er saat geri alacak. Böylece UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ndeki maçlar, bu tarih itibarıyla Türkiye'de 1 saat daha geç başlayacak.
Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Beşiktaş ve Akhisarspor'un özellikle deplasmanda oynayacağı karşılaşmaların başlangıç saati gece yarısını bulacak.
EN GEÇ MAÇ 23.00'DA
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında oynayacağı Schalke maçı 6 Kasım Salı günü TSİ 23.00'da oynanacak. UEFA Avrupa Ligi'nde ise Beşiktaş'ın 29 Kasım Perşembe günü deplasmanda oynayacağı Sarpsorg maçı TSİ 23.00'da, 13 Aralık Perşembe günü Fenerbahçe'nin deplasmanda Spartak Trnava ie oynayacağı maç da 23.00'da başlayacak. GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ