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Yemeksepeti'nin CEO'su Kenya'da soyuldu!

2000 yılında kurduğu Yemeksepeti'ni 2015 yılında Almanlara satan ve şirketin halen CEO'luk görevini yürüten Nevzat Aydın, Kenya'da soyulduğunu açıkladı. Olayı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyuran Aydın, kampın İngiliz milyarder Richard Branson'a ait olduğunu belirtti. Aydın, soygunu da kamptaki birilerinin gerçekleştirdiğini iddia etti

yemeksepeti

Yemeksepeti'nin kurucusu ve CEO'su Nevzat Aydın'ın, Kenya'daki safari kampında soyulduğu ortaya çıktı. Ünlü girişimci olayı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu.

Virgin Atlantic'in sahibi İngiliz milyarder Richard Branson'un sahibi olduğu kampta soyguna uğradığını ifade eden Aydın, Mahali Mzuri'deki kamp alanında çadırında uyurken olayın gerçekleştiğini açıkladı.

Aydın, paylaştığı mesajında olayın kamp içindeki biri tarafından gerçekleştirildiğini iddia ederken, ziyaretçilerin için basit güvenlik önlemlerinin alınmasından dolayı hayal kırıklığı duyduğunu belirtti.

2000 yılında kurduğu Yemeksepeti'ni 2015'te Alman Delivery Hero'ya 589 milyon dolara satan Aydın, şirketteki CEO'luk görevine ise devam ediyor.

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