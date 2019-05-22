Yemeksepeti'nin kurucusu ve CEO'su Nevzat Aydın'ın, Kenya'daki safari kampında soyulduğu ortaya çıktı. Ünlü girişimci olayı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu.

— Nevzat Aydın (@zagortenay76) May 20, 2019

Virgin Atlantic'in sahibi İngiliz milyarder Richard Branson'un sahibi olduğu kampta soyguna uğradığını ifade eden Aydın, Mahali Mzuri'deki kamp alanında çadırında uyurken olayın gerçekleştiğini açıkladı.

Aydın, paylaştığı mesajında olayın kamp içindeki biri tarafından gerçekleştirildiğini iddia ederken, ziyaretçilerin için basit güvenlik önlemlerinin alınmasından dolayı hayal kırıklığı duyduğunu belirtti.

2000 yılında kurduğu Yemeksepeti'ni 2015'te Alman Delivery Hero'ya 589 milyon dolara satan Aydın, şirketteki CEO'luk görevine ise devam ediyor.