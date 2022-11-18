Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de final günü heyecanı başladı. TV8'in ilgiyle takip edilen yarışmasında kazanan ismin kim olacağı bu akşam belli olacak. İşte, hem bu haftanın yarışmacıları hem de büyük ödüle ve haftanın birincisine dair bilgiler...