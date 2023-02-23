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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

BİM aktüel 24-28 Şubat kataloğu yayında!

BİM aktüel 24 - 28 Şubat kataloğu yayınlandı. BİM'de bu hafta; kozmetik ürünlerden, gıda ürünlerine, küçük ev aletlerinde, beyaz eşyalara, çeyiz paketinden, teknolojik aletlere birçok ürün indirimli fırsatlarıyla raflardaki yerini almaya hazırlanıyor. İşte BİM aktüel kataloğu ile indirimli ürünlerin fiyat listesi...

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  • YENİ BİM AKTÜEL KATALOĞU: Onlarca ürün alıcılarını bekliyor! BİM aktüel 24-28 Şubat kataloğu ve indirimli fiyat listesi

    BİM aktüel kataloğu ile fiyat listesi alışveriş takipçilerinin gündeminde yer alıyor. Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM'de bu hafta; çeyiz paketinden, küçük ev aletlerine, beyaz eşyalardan, teknolojik ürünlere, kozmetik malzemelerden, mutfak eşyalarına birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. BİM aktüel 21 - 24 Şubat kataloğunu haberimizde paylaştık. İşte BİM aktüel 21 - 24 Şubat kataloğu ile fiyat listesi...
  • YENİ BİM AKTÜEL KATALOĞU: Onlarca ürün alıcılarını bekliyor! BİM aktüel 24-28 Şubat kataloğu ve indirimli fiyat listesi

    BİM AKTÜEL 24  ŞUBAT AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

    Nofrost Buzdolabı (7.499 TL)

    Buzdolabı (5.799 TL)

    8 kg Çamaşır Makinesi (5.599 TL)

    8 kg Çamaşır Kurutma Makinesi (5.599 TL)
  • YENİ BİM AKTÜEL KATALOĞU: Onlarca ürün alıcılarını bekliyor! BİM aktüel 24-28 Şubat kataloğu ve indirimli fiyat listesi

    Kağıt Havlu 2 Katlı 79 TL

    Çamaşır Suyu 18,50 TL

    6×650 ml Sıvı Bulaşık Deterjanı 119,50 TL

    32'li Bütçem Tuvalet Kağıdı 2 Katlı 115 TL

    28'li Antibakteriyel Günlük Ped 17,50 TL

    10 Kg Limon Karbonat Toz Deterjan 175 TL
  • YENİ BİM AKTÜEL KATALOĞU: Onlarca ürün alıcılarını bekliyor! BİM aktüel 24-28 Şubat kataloğu ve indirimli fiyat listesi

    7 Parça Kahvaltı Seti (269 TL)

    Kuş Desenli Çift Kişilik Nevresim Seti (269 TL)

    Kuş Desenli Tek Kişilik Nevresim Seti (209 TL)

    Çay Seti 12 Parça (129 TL)

    Su Bardağı 200cc 3'lü (34,50 TL)
  • YENİ BİM AKTÜEL KATALOĞU: Onlarca ürün alıcılarını bekliyor! BİM aktüel 24-28 Şubat kataloğu ve indirimli fiyat listesi

    ÇEYİZ PAKETİ 

    Çay Makinesi 

    Blender Set 

    Tost Makinesi 

    Türk Kahvesi Makinesi
  • YENİ BİM AKTÜEL KATALOĞU: Onlarca ürün alıcılarını bekliyor! BİM aktüel 24-28 Şubat kataloğu ve indirimli fiyat listesi

    BİM AKTÜEL 28  ŞUBAT AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

    Donuk Baget 39,50 TL

    Bütün Piliç Poşet 37,50 TL

    Sütlü Tatlı Çeşitleri 125 gr 10 TL

    Kakaolu Mısır ve Buğday Gevreği 750 gr 42,50 TL

    Dana Kangal Sucuk 500 gr 69 TL

    Piliç Kasap Sucuk 300 gr 29,75 TL

    Dana Salam Sade/Fıstıklı 100 gr 17,50 TL

    Piliç Baton Salam 1000 gr 39,50 TL

    Hindi Uzun Sosis 430 gr 37,50 TL

     

    Tavuk Dürüm Döner 170 gr 19,50 TL
  • YENİ BİM AKTÜEL KATALOĞU: Onlarca ürün alıcılarını bekliyor! BİM aktüel 24-28 Şubat kataloğu ve indirimli fiyat listesi

    Tam Yağlı Yoğurt 2 Kg 59,50 TL

    Probiyotik Yoğurt 900 gr 28,50 TL

    Kefirli Yoğurt 125 gr 13,50 TL

    Probiyotik Yoğurt 8×100 gr 49,50 TL

    Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 gr 175 TL

    Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1200 gr 149 TL

    Tam Yağlı Beyaz Peynir 500 gr 57,50 TL

    Labne 450 gr 46,50 TL

    Taze Kaşar Peyniri 600 gr 105 TL

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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