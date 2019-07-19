Alman otomotiv devi BMW'de kaptan koltuğuna kimin geçeceği belli oldu. Şirketin eski CEO'su Harald Kruger'den boşalan koltuğa Oliver Zipse'nin oturacağı açıklandı.

Hali hazırda üretimin başında olan Zipse, 16 Ağustos'tan itibaren başlamak üzere BMW'nin yeni CEO'su olacak.

BMW Denetleme Kurulu Başkanı Nobert Reithofer, "Oliver Zipse, BMW için kararlı ve çözüm odaklı bir lider olacak. BMW´yle birlikte geleceğe yön verecek" dedi.

Gelecek yıl bitecek kontratını yenilemeyeceğini açıklayan eski CEO Krüger, 27 yıldır BMW'de görev yapıyordu.

10 YIL SONRA ZARAR AÇIKLADI

10 yıl aradan sonra ilk kez bu yıl zarar açıklayan Alman markanın otomobil satışlarından elde ettiği cirosu, yılın ilk çeyreğinde yüzde 42 düşüş ile 1.1 milyar euroya geriledi.

Bu sonuçlarda, elektrikli araç geliştirme çalışmalarının yüksek maliyetleri ve başta Çin pazarı olmak üzere artan küresel ölçekte artan rekabetin etkili olduğu kaydediliyor.

Her ne kadar 2014 yılında piyasa çıkardığı i3 ve i8 modelleri ile elektrikli otomobil pazarına erken girişi yapsa da, Krüger uzun menzile sahip bir elektrikli model tanıtmak için geç kaldığı ve bu alandaki üstünlüğü Alman rakipleri ile Tesla'ya kaptırdığı gerekçesiyle bir süredir eleştirilerin hedefi haline gelmişti.

Öyle ki, bu ay içinde tanıtılan tamamen elektrikli Mini Cooper'in 270 km'lik menzil sunması da bazı çevrelerce hayal kırıklığı olarak yorumlanmıştı.

Premium bir model olan Cooper'in aksine, ana akım üretici Koreli Hyundai'nin elektrikle çalışan modeli Kona 450 km menzil sunuyor.