Evde bakım ödemeleri yeniden gündeme geldi. Evde bakım maaşının güncel tutarı ve yatırılan iller listesi merak konusu olmaya devam ediyor. Peki, yeni evde bakım maaşları ne kadar oldu? İşte 2024 Mart ayı güncel evde bakım maaşı yatan iller listesi ile konuyla ilgili merak edilen sorular ve yanıtları...