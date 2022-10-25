-Paylaşılan Arşiv’i, Kişisel Arşiv’i ya da her ikisini görüntüleme arasında kolayca geçiş yapmak için arşiv filtreleri

-Paylaşılan düzenlemeler ve izinler herkesin fotoğraf eklemesine, düzenlemesine, favori yapmasına, resim yazısı eklemesine ve silmesine olanak tanır

-Kamera’daki paylaşma seçeneği, çektiğiniz fotoğrafları doğrudan Paylaşılan Arşiv’e göndermeyi ya da Bluetooth kullanılarak diğer katılımcıların yakında olduğu algılandığında otomatik paylaşma ayarını etkinleştirmeyi seçmenize izin verir