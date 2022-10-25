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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yeni iOS 16.1 güncellemesi yayınlandı! Peki özellikleri neler?

Apple’ın yeni güncellemesi iOS 16.1 ile çeşitli hatalar düzeltildi ve yeni iColud Paylaşılan Fotoğraf Kitaplığı ve Canlı Etkinlik desteği gibi birçok özellik getirildi

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  • Yeni iOS 16.1 güncellemesi yayınlandı! iOS 16.1 özellikleri nelerdir?

    iOS 16.1 ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

    Apple cihazlarınıza güncelleme yapmak için Ayarlar> Genel> Yazılım Güncelleme’ye giderek iPhone’larda indirilebiliyor.

    Apple’ın yeni güncellemesinin boyutu yaklaşık olarak 1.1 GB boyuta sahip. Güncellemenin boyutu cihaza göre değişiklik gösterebiliyor.
  • Yeni iOS 16.1 güncellemesi yayınlandı! iOS 16.1 özellikleri nelerdir?

    İCLOUD PAYLAŞILAN FOTOĞRAF ARŞİVİ ÖZELLİĞİ NEDİR?

     iCloud Paylaşılan Fotoğraf Arşivi

    -Fotoğrafları ve videoları en fazla beş başka kişiyle sorunsuz bir şekilde paylaşmaya yönelik ayrı bir arşiv

    -Ayarlama kuralları, bir arşiv ayarlarken veya arşive katılırken başlangıç tarihine ya da fotoğraflardaki kişilere göre eski fotoğraflarla kolayca katkıda bulunmanızı sağlar
  • Yeni iOS 16.1 güncellemesi yayınlandı! iOS 16.1 özellikleri nelerdir?

    -Paylaşılan Arşiv’i, Kişisel Arşiv’i ya da her ikisini görüntüleme arasında kolayca geçiş yapmak için arşiv filtreleri

    -Paylaşılan düzenlemeler ve izinler herkesin fotoğraf eklemesine, düzenlemesine, favori yapmasına, resim yazısı eklemesine ve silmesine olanak tanır

    -Kamera’daki paylaşma seçeneği, çektiğiniz fotoğrafları doğrudan Paylaşılan Arşiv’e göndermeyi ya da Bluetooth kullanılarak diğer katılımcıların yakında olduğu algılandığında otomatik paylaşma ayarını etkinleştirmeyi seçmenize izin verir
  • Yeni iOS 16.1 güncellemesi yayınlandı! iOS 16.1 özellikleri nelerdir?

    Canlı Etkinlikler

    Üçüncü parti uygulamalardan Canlı Etkinlikler, iPhone 14 Pro modellerindeki Dynamic Island’da ve kilitli ekranda bulunabilir

    Cüzdan

    Anahtar paylaşımı, Cüzdan’daki araba anahtarını, otel odası anahtarını ve diğer anahtarları Mesajlar ve WhatsApp gibi mesajlaşma uygulamalarını kullanarak güvenli bir şekilde paylaşmanızı sağlar
  • Yeni iOS 16.1 güncellemesi yayınlandı! iOS 16.1 özellikleri nelerdir?

    Ev

    Pek çok akıllı ev aksesuarının birden fazla ekosistemde birlikte çalışmasını sağlayan yeni akıllı ev bağlantı standardı Matter desteklenir

    Kitaplar

    Okuyucu denetimleri siz okumaya başladığınızda otomatik olarak gizlenir

    Bu güncelleme, iPhone’unuzla ilgili hata düzeltmeleri de içerir:

    Silinen yazışmaların Mesajlar’daki yazışma listesinde görünmesi

    Dynamic Island içeriğinin Ulaşılabilirlik kullanılırken kullanılamaması
  • Yeni iOS 16.1 güncellemesi yayınlandı! iOS 16.1 özellikleri nelerdir?

    Kişiye Özel Kilit Ekranı

    Tamamen baştan tasarlanan Kilit Ekranı daha detaylı kişiselleştirme olanakları sunuyor. Kullanıcılar şimdi Kilit Ekranı fotoğraflarına derinlik efekti ekleyebiliyor. Böylece fotoğrafın süjesi profesyonel bir şekilde saatin önünde görüntüleniyor.

    Üstelik yazı tipi ve yazı stili de özelleştirilebiliyor. Kilit Ekranı’ndaki yeni araç takımları takvim etkinlikleri, pil seviyeleri, alarmlar, saat dilimleri ve Aktivite halkalarının ilerleme durumu gibi yararlı bilgileri bir bakışta görmeyi kolaylaştırıyor.
  • Yeni iOS 16.1 güncellemesi yayınlandı! iOS 16.1 özellikleri nelerdir?

    Yeni Kilit Ekranı galerisi çok çeşitli seçenekler sunuyor. Kullanıcılar kişisel arşivlerinden akıllı bir şekilde önerilen, Kilit Ekranı’nda mükemmel görünecek fotoğrafları seçebiliyor veya gün boyunca değişecek dinamik bir fotoğraf grubu belirleyebiliyor.

    Apple koleksiyonları arasında Apple’ın sunduğu ikonik görseller, Pride ve Birlik duvar kağıtları, gün boyunca değişen hava durumunu canlı olarak gösteren Hava Durumu duvar kağıdı ve Dünya, Ay ve güneş sisteminin görünümlerinden oluşan Astronomi duvar kağıdı bulunuyor.
  • Yeni iOS 16.1 güncellemesi yayınlandı! iOS 16.1 özellikleri nelerdir?

    Kullanıcılar ayrıca favori emoji ve renk kombinasyonlarıyla benzersiz tasarımlar oluşturabiliyor ve birden çok Kilit Ekranı sayesinde favorileri arasında ekranı kaydırarak geçiş yapabiliyor.

    Yeniden tasarlanan bildirimler şimdi Kilit Ekranı’nın net bir şekilde görünebilmesi için alttan yukarı doğru kayıyor. Kullanıcılar bildirimleri genişletilmiş liste, gruplanmış bildirimler veya bildirim sayısı görünümünde görüntüleyebiliyor.
  • Yeni iOS 16.1 güncellemesi yayınlandı! iOS 16.1 özellikleri nelerdir?

    VPN uygulaması kullanılırken CarPlay’in bağlanamaması

    Bazı özellikler, tüm bölgelerde veya tüm Apple aygıtlarında kullanılamayabilir. Apple yazılım güncellemelerinin güvenlik içeriği hakkında bilgi için lütfen şu web sitesine gidin:

    https://support.apple.com/kb/HT201222

     

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