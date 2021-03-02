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Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçı CANLI YAYIN

Beşiktaş, Süper Lig'in 28. haftasında Yeni Malatyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Siyah-beyazlı takım, ligde 17 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgiyle 54 puan toplayarak 2. sırada yer alıyor. Beşiktaş, ligde oynadığı son 3 maçını galibiyetle tamamladı

Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçı CANLI YAYIN

YENİ MALATYASPOR - BEŞİKTAŞ

STAT: Yeni Malatya Stadı
HAKEM: Halis Özkahya
SAAT: 19.00
YAYIN: beIN Sports 1

YENİ MALATYASPOR: Ertaç, Chebake, Hadebe, Wallace, Hafez, Mallan, Acquah, Adem, Tetteh, Zeki, Mustafa
YEDEKLER: Abdulsamed, Zuqui, Umut, Aly, Doğukan, Ahmed, Fofana, Eric, Bülent, Jetmir
TEKNİKSORUMLU: Ali Ravcı

BEŞİKTAŞ: Utku, Rosier, Welinton, Vida, Nsakala, Josef, Necip, Atiba, Ghezzal, Larin, Aboubakar
YEDEKLER: Ersin, Emre, Rıdvan, Oğuzhan, Ljajic, Dorukhan, Mensah, Nkoudou, Hasic, Gökhan
TEKNİKDİREKTÖR: Sergen Yalçın

Beşiktaş, Süper Lig'in 28. haftasında Yeni Malatyaspor'a konuk oluyor. Ligin 27. haftasında Yukatel Denizlispor'u 3-0 mağlup eden siyah-beyazlı takım, 17 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgiyle 54 puan toplayarak 2. sırada yer alıyor.

Yeni Malatyaspor ise 7 galibiyet, 10 beraberlik ve 9 yenilgi sonunda 31 puan elde ederek 13. sırada bulunuyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Beşiktaş, 1-0 kazanmıştı.

SON 3 MAÇINI KAZANDI

Beşiktaş, ligde oynadığı son 3 maçını galibiyetle tamamladı. Siyah-beyazlı ekip, Fraport TAV Antalyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldıktan sonra İttifak Holding Konyaspor'u 1-0, Gençlerbirliği ve Yukatel Denizlispor'u 3-0'lık skorlarla mağlup etti.

4 İSİM CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta karşılaşma öncesi 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Üçer sarı kartı bulunan Necip Uysal, Valentin Rosier, Rachid Ghezzal ve Josef de Souza mücadelede sarı kart görmeleri halinde 29. haftada oynanacak Gaziantep mücadelesinde cezalı duruma düşecek.

8. RANDEVU

Beşiktaş ile Yeni Malatyaspor, ligde 8. kez karşı karşıya geliyor... İki takımın oynadığı 7 maçta Beşiktaş'ın 5, Yeni Malatyaspor'un 1 galibiyeti bulunurken, 1 karşılaşma ise golsüz sona erdi. 2017-2018 sezonunda oynanan ilk maç 0-0 beraberlikle biterken, ikinci yarıdaki karşılaşmayı Beşiktaş 3-1 kazandı. Siyah-beyazlı ekip, sonraki sezon oynanan iki karşılaşmada rakibine 2-1'lik skorlarla üstünlük kurdu.

Geçen sezon İstanbul'da oynanan karşılaşmada Yeni Malatyaspor, Beşiktaş'ı 2-0 yendi. Siyah-beyazlı ekip de deplasmanda rakibini 1-0 mağlup etti.

Beşiktaş, bu sezon evindeki karşılaşmadan 1-0 galibiyetle ayrılmıştı.

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