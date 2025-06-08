Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Spor Toto 2. Lig Yeni Malatyaspor'da yeni başkan Haşim Karadağ - Futbol Haberleri

        Yeni Malatyaspor'da yeni başkan Haşim Karadağ

        TFF 2. Lig takımlarından Yeni Malatyaspor'un yeni başkanı Haşim Karadağ oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.06.2025 - 12:49 Güncelleme: 08.06.2025 - 12:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Y.Malatyaspor'da yeni başkan Karadağ
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        TFF 2. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da olağan seçimli genel kurul toplantısı Battalgazi Belediyesi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Yeterli çoğunluğun sağlandığı kongrede, kulübün yeni başkanı iş insanı Haşim Karadağ oldu.

        Daha önce Malatyaspor'da da kulüp başkanlığı görevini üstlenen Karadağ, mevcut başkan Nusret Çaylak'ın genel kurula bir gün kala adaylıktan çekilmesiyle seçime tek aday olarak girdi. Karadağ, üyelerin oy birliğiyle Yeni Malatyaspor'un yeni başkanı seçildi.

        Seçimin ardından açıklamalarda bulunan Haşim Karadağ, söylediği her sözün arkasında olduğunu kaydederek, sorumluğu bulunan isimlerin samimi davranması halinde kulübün düzlüğe çıkabileceğini belirtti. Yapılan yanlışların üzerine gideceklerini kaydederek, işbirliği çağrısında da bulunan Karadağ, hedeflerinin hep birlikte Yeni Malatyaspor'u ayağa kaldırmak olduğunu söyledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Adalet Bakanı Tunç'tan Ferdi Zeyrek açıklaması
        Adalet Bakanı Tunç'tan Ferdi Zeyrek açıklaması
        Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama
        Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama
        Trabzon'daki sel faciasında acı haber!
        Trabzon'daki sel faciasında acı haber!
        İstanbul'da yamyam vakası! İş insanını öldürüp kurban eti diye dağıttılar!
        İstanbul'da yamyam vakası! İş insanını öldürüp kurban eti diye dağıttılar!
        Bu sezon cezalar rekor kırdı!
        Bu sezon cezalar rekor kırdı!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Paptircem!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Paptircem!
        Yaya geçidinde akılalmaz anlar!
        Yaya geçidinde akılalmaz anlar!
        Demir Ege'nin son talibi Celtic!
        Demir Ege'nin son talibi Celtic!
        Birbirlerini öpmeye doyamadılar
        Birbirlerini öpmeye doyamadılar
        Los Angeles'taki protestolar büyüyor
        Los Angeles'taki protestolar büyüyor
        Bizim Çocuklar'dan dikkat çeken performans!
        Bizim Çocuklar'dan dikkat çeken performans!
        Trump: Musk ile ilişkim bitti
        Trump: Musk ile ilişkim bitti
        Yağış neredeyse yok gibi! İşte bugün beklenen hava durumu!
        Yağış neredeyse yok gibi! İşte bugün beklenen hava durumu!
        Kolombiya'da cumhurbaşkanı adayına silahlı saldırı
        Kolombiya'da cumhurbaşkanı adayına silahlı saldırı
        Çocuktan al parayı
        Çocuktan al parayı
        Tatilde romantik anlar
        Tatilde romantik anlar
        Uykusuzluk beyni nasıl ele geçiriyor?
        Uykusuzluk beyni nasıl ele geçiriyor?
        'Lucky girl' akımı ne kadar gerçek?
        'Lucky girl' akımı ne kadar gerçek?
        Aile tatili
        Aile tatili
        "Yeter artık"
        "Yeter artık"