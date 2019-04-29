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Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa | CANLI YAYIN

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'la karşılaşıyor

Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor'la deplasmanda karşılaşıyor. Ligde geride kalan 29 haftada 38'er puan toplayan iki takım da ligi 5. sırada tamamlamayı hedefliyor.

Kasımpaşa, geride kalan 29 haftada 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 13 yenilgi yaşadı. Evkur Yeni Malatyaspor ise yaptığı maçların 10'unu kazanırken, 8'inde berabere kaldı ve 11'ini yitirdi.

YENİ MALATYASPOR - KASIMPAŞA

STAT: Yeni Malatya Stadı
HAKEM: Serkan Tokat
SAAT: 20.00
YAYIN: beIN Sports 1

YENİ MALATYASPOR:  Ertaç, Issam, Mina, Mustafa, Bülent, Donald, Murat Yıldırım, Aleksic, Adem, Bifouma, Kamara
TEKNİK DİREKTÖR: Ali Ravcı

KASIMPAŞA: Scuffet, Ben Youssef, Joseue Sa, Veifgneau, Popov, Sadiku, Tarkan, Khalili, Hajradinovic, Trezeguet, Koita
TEKNİK DİREKTÖR: Mustafa Denizli

Lacivert-beyazlı ekipte Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşması öncesi kaleci Ramazan Köse ile Veysel Sarı'nın sakatlıkları bulunuyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Kasımpaşa 3-0 kazanmıştı.

SÜPER LİG PUAN DURUMU

YENİ MALATYASPOR ÇÖKÜŞE GEÇTİ

Sezona Erol Bulut yönetiminde başlayan ve ligin ilk yarısında iyi bir performans çizen Evkur Yeni Malatyaspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 5-1 kaybettikleri Galatasaray maçının ardından genç teknik direktörle yollarını ayırma kararı almıştı.

Sarı-siyahlılar ligin ikinci yarısında sadece 2 galibiyet ve 3 beraberlik elde ederken kalan 7 maçta ise mağlup olmuştu.

Son galibiyetini 17 Mart'ta Ankaragücü karşısında elde eden Evkur Yeni Malatyapsor sonrasındaki Galatasaray ve Trabzonspor maçlarından mağlubiyetle ayrılmış, Alanyaspor'la ise 1-1 berabere kalmıştı.

KASIMPAŞA FORMDA!

Mustafa Denizli yönetiminde ligin sonuna doğru yeniden çıkışa geçen ve Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Kasımpaşa, son altı Süper Lig maçında sadece 1 yenilgi aldı.

İstanbul temsilcisi bu mücadelelerin ikisini kazanırken üçünde ise sahadan beraberlikle ayrıldı.

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