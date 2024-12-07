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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Yeni Malatyaspor - Kocaelispor: 1-3 (MAÇ SONUCU) - Futbol Haberleri

        Yeni Malatyaspor - Kocaelispor: 1-3 (MAÇ SONUCU)

        Kocaelispor, Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında konuk olduğu son sıradaki Yeni Malatyaspor'u 3-1 yendi. Yeşil-siyahlılar, son 5 maçta 4. galibiyetini alarak liderliğini sürdürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 15:58 Güncelleme: 07.12.2024 - 15:58
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        Kocaelispor, Malatya'da zorlanmadı
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        Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında lider Kocaelispor, son sıradaki Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 3-1 mağlup etti.

        STAT: Yeni Malatya Stadyumu

        HAKEMLER: Süleyman Bahadır, Nurettin Dinçer Demir, Ramazan Ufuk Avdaş

        YENİ MALATYASPOR: Muhammed Enes Salik, Yiğit Ulaş, Atakan Müjde (Dk. 80 Enes Nas), Mehmet Güneş, Mert Miraç Altıntaş, Kerem Altunışık (Dk.46 Furkan Söyler), Alperen Arslan, Burak Efe Yaz (Dk. 46 Murat Şamil Güler), Erşan Yaşa, Ferhat Canlı (Dk. 80 Eray Şişman), Halil İbrahim Atcı (Dk.71 Mehmet Emin Taştan)

        KOCAELİSPOR: Gökhan Değirmenci, Pedro Filipe Barbosa Moreira (Dk.77 Mijo Caktas), Giorgı Beridze(Dk.71 Barış Alıcı), Yusuf Cihat Çelik (Dk. 46 Mesut Can Tunalı), Marcos Vinicius Do Amaral Alves (Dk.71 Ahmet Sağat), Oğulcan Çağlayan, Yunus Emre Gedik, Ryan Isaac Mendes (Dk. 46 Furkan Gedik), Ahmet Oğuz, Onur Öztonga, Caner Osmanpaşa

        GOLLER: Dk.13 Onur Öztonga, Dk.23-74 Oğulcan Çağlayan (Kocaelispor)- Dk.81 Mert Miraç Altındaş (Yeni Malatyaspor)

        SARI KARTLAR: Dk. 45 Cihat Çelik, Dk. 90+3 Mesut Can Tunalı (Kocaelispor) – Dk. 49 Alperen Arslan, Dk.59 Yiğit Ulaş,(Yeni Malatyaspor)

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