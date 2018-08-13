Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, çok zor bir deplasmandan müthiş bir galibiyet çıkardıklarını söyledi. Mücadeleden dolayı tüm futbolcularını kutlayan genç teknik adam, "Göztepe karşısında güzel bir maç oldu. Zor bir deplasmandı, taraftar müthişti. Keşke karşılaşma 11'e 11 oynansaydı. Baskı yediğimiz anlar oldu. Daha sonra 2'nci ve 3'üncü golü atınca çok rahatladık. Video Hakem Uygulaması'nın adaletli olduğunu düşünüyorum. Geçen sene yaşadığımız bazı maçlarda kaybettiğimiz puanlan oldu. VAR sistemi olsaydı daha farklı sonuçlar elde edilecekti. Takım olarak eksikliklerimiz var. Sakatlarımız ve geç gelen oyuncularımız var. Haftaya Fenerbahçe karşısında en iyi şekilde hazırlanıp diri bir şekilde sahaya çıkacağız" dedi.

Göztepe'nin çalıştırıcısı Bayram Bektaş ise iyi başladıkları maçı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını dile getirdi. Poko'nun kırmızı kart görmesiyle oyun planlarının bozulduğuna vurgu yapan Bektaş, "Poko atılana kadar gayet istediğimiz şekilde maçı götürüyorduk. Sonra sıkıntı yaşadık. Oyun anlayışımızı sahaya yansıtamadık. 10 kişi oynamanın zorluğunu çektik. Poko sorumsuzca davranmamalıydı. Taktik anlamda değerlendirme yapacağım. Maalesef attığımız golün iptali oldu, hiçbir şey lehimize işlemedi. Ancak ümitsizliğe kapılmayacağız. Ben oyuncularımın mücadelesinden çok memnunum. Hepsini kutluyorum. Biraz daha ileri uçta üretken olmalıydık. VAR'da çıkan kararlara sığınmıyoruz. Ancak bu akşam çok kez VAR'a müracaat edildi" ifadelerine yer verdi.

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