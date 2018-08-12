Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Yeni Malatyaspor, 3 kırmızı kartın çıktığı maçta Göztepe'yi deplasmanda 3-1 mağlup etti.

SÜPER LİG'DE HEYECAN SÜRÜYOR... GÖZTEPE - YENİ MALATYASPOR MAÇININ DAKİKA DAKİKA ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN...



Maçın henüz başında 15. dakikada Göztepe'de Deniz Kadah'ın kafa vuruşu direkte patladı.

16'da Göztepeli oyuncular penaltı bekledi. Hakem Özgür Yankaya VAR bekledi ve ardından penaltıyı çalmadı.

22. dakikada Malatyaspor'da mina fileleri havalandırdı ancak öncesinde ofsayt olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi. Ardından VAR ile pozisyonu inceleyen Özgür Yankaya, gol kararını verdi ve deplasmanda ekibi 1-0 öne geçti.

32. dakikada Andre Poko, rakibine yaptığı müdahalenin ardından ikinci sarı kartı gördü ve kırmızı kartla oyundan atıldı. Göztepe 10 kişi kaldı.

Mücadelenin ilk yarısı Yeni Malatyaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU

48'de hakem Özgür Yankaya, VAR'dan incelediği pozisyonun sonrasında rakibi Mina'nın bileğine sert bir müdahalede bulunan Andre Castro'ya kırmızı kart çıkardı, ev sahibi 9 kişi kaldı.

64'te ise bu kez Chebake, Gassama'ya müdahalesi nedeniyle kırmızı kart gördü ve Yeni Malatyaspor'da mücadeleye 10 kişi devam etmek durumunda kaldı.

70'te Halil Akbunar savunma arkasına koşu yapan yeni transfer Yasin Öztekin'e pasını aktardı. Deneyimli oyuncunun içeri çevirdiği top Deniz Kadah'a gelmeden müdahale etmek isteyen Sadık Çiftpınar, topu kendi kalesine gönderdi. Göztepe 1-1'i yakaladı.

Bu golün 3 dakika sonrasında Seth'in sağ kanattan ortasında Aleksic, kalesinden çıkan Beto'dan önce kafa vuruşunu yaptı ve Yeni Malatyaspor yeniden öne geçti.

89'da Alpaslan'ın golü ofsayt gerekşesiyle iptal edildi.

90+1'de Ömer Şişmanoğlu fileleri havalandırıp maçın skorunu belirledi, Yeni Malatyaspor 3-1'lik skorla kazandı.



3 OYUNCU İLK KEZ

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Yeni Malatyaspor'u Bornova Stadı'nda konuk eden Göztepe'de teknik direktör Bayram Bektaş ilk resmi sınavına çıktı. Bektaş'ın yanı sıra yeni transferler Titi, Gassama ve Deniz Kadah da ilk defa sarı kırmızılı formayı taraftarının önünde giydi. Göz-Göz'de bu sezon kadroya dahil edilen Alpaslan, kaleci Göktuğ, Yasin, Grillo ve Berkan ise karşılaşmaya yedek başladı. Göztepeli taraftarlar sezonun ilk müsabakasına büyük ilgi gösterdi.



YALÇIN'A BÜYÜK SEVGİ

Bu sezon gençleştirme operasyonuna giden Göztepe'de geçen hafta profesyonel yapılan kanat oyuncusu Yalçın Kayan 21 kişilik kafilede yer aldı. Altyapıdan yetişen genç Yalçın'a taraftarlar da büyük sevgi gösterilerinde bulundu. Göztepe'de hafta içinde sakatlığı yüzünden idmanlara katılamayan Ghilas sürpriz bir kararla on birde kendine yer buldu. Teknik direktör Bayram Bektaş, Cezayirli forvetin 11'de oynamasının zor olduğunu açıklamıştı.

BORNOVA STADI DOLDU TAŞTI

Geçen sezon da iç saha maçlarında Bornova Stadı'nı tamamen dolduran futbolseverler atkı, flama, pankart ve bayraklarla adeta görsel şölen sundu. Taraftarlar teknik ekip ve futbolcuları teker teker tribünlere davet etti. Konuk Yeni Malatyaspor'u da yaklaşık 250 taraftarı kale arkası tribününden destekledi. Geçen sezon Göztepe formasını terleten golcü Ömer Şişmanoğlu bu kez Yeni Malatyaspor'la Bornova Stadı'na geldi. Ömer, maça yedek başladı.

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