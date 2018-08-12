Öne Çıkanlar
Göztepe - Yeni Malatyaspor
Futbol
Haberler > Futbol > Göztepe - Yeni Malatyaspor | MAÇ SONUCU

Göztepe: 1 - Yeni Malatyaspor 3 | MAÇ SONUCU

Spor Toto Süper Lig'de Göztepe ve Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Deplasmanda 3-1'lik skorla rakibini mağlup eden Yeni Malatyaspor'a galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Arturo Mina, 73'te Danijel Aleksic ile 90+1'de Ömer Şişmanoğlu kaydetti. Göztepe'nin tek golünü 74'te Sadık Çiftpınar attı. İzmir ekibinde 21. dakikada sarı kart gören Arturo Mina, 32. dakikada ikinci sarı kartını da alıp kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Andre Castro'da 48'de kırmızı kart gördü ve Göztepe 9 kişi kaldı. Malatspor'da ise 64. dakikada Issam Chebake takımını 10 kişi bıraktı. Bu sonuçla Yeni Malatyaspor sezona 3 puanla başladı. Göztepe ise puanla tanışamadı

12 Ağustos 2018 Pazar, 23:43:13 | Güncelleme:

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Yeni Malatyaspor, 3 kırmızı kartın çıktığı maçta Göztepe'yi deplasmanda 3-1 mağlup etti. 

SÜPER LİG'DE HEYECAN SÜRÜYOR... GÖZTEPE - YENİ MALATYASPOR MAÇININ DAKİKA DAKİKA ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN...

Maçın henüz başında 15. dakikada Göztepe'de Deniz Kadah'ın kafa vuruşu direkte patladı.

16'da Göztepeli oyuncular penaltı bekledi. Hakem Özgür Yankaya VAR bekledi ve ardından penaltıyı çalmadı.

22. dakikada Malatyaspor'da mina fileleri havalandırdı ancak öncesinde ofsayt olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi. Ardından VAR ile pozisyonu inceleyen Özgür Yankaya, gol kararını verdi ve deplasmanda ekibi 1-0 öne geçti.

32. dakikada Andre Poko, rakibine yaptığı müdahalenin ardından ikinci sarı kartı gördü ve kırmızı kartla oyundan atıldı. Göztepe 10 kişi kaldı.

Mücadelenin ilk yarısı Yeni Malatyaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. 

SÜPER LİG FİKSTÜRÜ

SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU

48'de hakem Özgür Yankaya, VAR'dan incelediği pozisyonun sonrasında rakibi Mina'nın bileğine sert bir müdahalede bulunan Andre Castro'ya kırmızı kart çıkardı, ev sahibi 9 kişi kaldı.

64'te ise bu kez Chebake, Gassama'ya müdahalesi nedeniyle kırmızı kart gördü ve Yeni Malatyaspor'da mücadeleye 10 kişi devam etmek durumunda kaldı.

70'te Halil Akbunar savunma arkasına koşu yapan yeni transfer Yasin Öztekin'e pasını aktardı. Deneyimli oyuncunun içeri çevirdiği top Deniz Kadah'a gelmeden müdahale etmek isteyen Sadık Çiftpınar, topu kendi kalesine gönderdi. Göztepe 1-1'i yakaladı.

Bu golün 3 dakika sonrasında Seth'in sağ kanattan ortasında Aleksic, kalesinden çıkan Beto'dan önce kafa vuruşunu yaptı ve Yeni Malatyaspor yeniden öne geçti.

89'da Alpaslan'ın golü ofsayt gerekşesiyle iptal edildi.

90+1'de Ömer Şişmanoğlu fileleri havalandırıp maçın skorunu belirledi, Yeni Malatyaspor 3-1'lik skorla kazandı.

3 OYUNCU İLK KEZ

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Yeni Malatyaspor'u Bornova Stadı'nda konuk eden Göztepe'de teknik direktör Bayram Bektaş ilk resmi sınavına çıktı. Bektaş'ın yanı sıra yeni transferler Titi, Gassama ve Deniz Kadah da ilk defa sarı kırmızılı formayı taraftarının önünde giydi. Göz-Göz'de bu sezon kadroya dahil edilen Alpaslan, kaleci Göktuğ, Yasin, Grillo ve Berkan ise karşılaşmaya yedek başladı. Göztepeli taraftarlar sezonun ilk müsabakasına büyük ilgi gösterdi.

YALÇIN'A BÜYÜK SEVGİ
Bu sezon gençleştirme operasyonuna giden Göztepe'de geçen hafta profesyonel yapılan kanat oyuncusu Yalçın Kayan 21 kişilik kafilede yer aldı. Altyapıdan yetişen genç Yalçın'a taraftarlar da büyük sevgi gösterilerinde bulundu. Göztepe'de hafta içinde sakatlığı yüzünden idmanlara katılamayan Ghilas sürpriz bir kararla on birde kendine yer buldu. Teknik direktör Bayram Bektaş, Cezayirli forvetin 11'de oynamasının zor olduğunu açıklamıştı. 

BORNOVA STADI DOLDU TAŞTI
Geçen sezon da iç saha maçlarında Bornova Stadı'nı tamamen dolduran futbolseverler atkı, flama, pankart ve bayraklarla adeta görsel şölen sundu. Taraftarlar teknik ekip ve futbolcuları teker teker tribünlere davet etti. Konuk Yeni Malatyaspor'u da yaklaşık 250 taraftarı kale arkası tribününden destekledi. Geçen sezon Göztepe formasını terleten golcü Ömer Şişmanoğlu bu kez Yeni Malatyaspor'la Bornova Stadı'na geldi. Ömer, maça yedek başladı.

AYRINTILAR GELECEK...

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* Yorum Kurallarını okumak İçin Tıklayınız!
Yorumlar 0
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Puan Durumu
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.