Şeyh bu kez Matruşka'ya karşı!

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Mercedes-Benz'in hafif ticari aracı Vito, makyajlı versiyonu ile tanıtıldı. İspanya’da üretilen ve üçüncü nesli 2014 yılının sonbaharında satışa sunulan otomobilin, o tarihten günümüze 530 bin adet satıldığı açıklandı.

Yenilenen ticari araçta havalı süspansiyon sistemi ve aktif fren yardımcısı gibi sürüş yardımcıları yer alırken, geri görüş kamerası, dijital iç dikiz aynası, yeni bilgi-eğlence sistemi, yeni ön ızgara da makyaj ile gelen yenilikler arasında bulunuyor.

Öte yandan, yeni Vito'da sunulan dört silindirli 2.0 litrelik turbo dizel motorun dört farklı güç versiyonu bulunuyor.

Giriş seviyesinde 136 beygir güç ve 330 Nm tork değeri sunan bu motor, Vito 114 CDI olarak adlandırılıyor. Bir üst seviyede 163 beygir güç ve 380 Nm tork değerine sahip olan versiyon ise Vito 116 CDI ismiyle satışa sunuluyor.

Ürün gamının en üstünde ise motorun gücü 190 beygire tork değeri de 440 Nm'e çıkıyor ve araç Vito 119 CDI adı ile tüketicilerin karşısına çıkıyor.

Makyaj ile birlikte seriye yeni eklenen Vito 124 CDI'da ise 239 beygir güç ve 500 Nm tork değeri sunan bir motor görev yapıyor.

YÜZDE 13 YAKIT TASARRUFU SAĞLIYOR

Vito ailesine yeni eklenen OM 654 kodlu motor neslinin, makyaj öncesi versiyonlarda kullanılan OM 651 kodlu motorlara göre daha sessiz ve daha titreşimsiz bir sürüş sunduğu da verilen bilgiler arasında.

Yeni nesil motorları Vito 119 CDI versiyonunda yüzde 13 yakıt tasarrufu sağladığı belirtiliyor.

Tüm arkadan itişli Vito versiyonlarında 9G-Tronic otomatik şanzıman sunulurken, iki farklı sürüş modu da Vito'da alınabiliyor.

Mercedes-Benz Türk'ten yapılan açıklamaya göre, makyajlı Vito'nun 2020’nin üçüncü çeyreğinde Türkiye’de satışa sunulması planlanıyor.

Vito'nun en büyük rakibi Volkswagen (VW) Transporter da geçen yıl makyajlanmıştı. Makyajlı Transporter bir süredir Türkiye'de satışa sunuluyor.