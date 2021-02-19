2007 yılından bu yana Avrupa'da 3 milyon adet satılan Qashqai, öncüsüne göre daha büyük boyutları ile dikkat çekiyor. Aracın boyu 35 mm artarken, yüksekliğinde 10 mm, genişliğinde de 32 mm kadar artış yaşandığı belirtiliyor.