Öncüsüne göre daha sert hatlara sahip olan yeni 308'in iç mekanı ise Peugeot'un gelecek modellerine ışık tutuyor. İç mekanda vites kolu yerine Volkswagen Grubu modellerinde görülen manyetik bir butona yer verilmesi en büyük yeniliği oluşturuyor.