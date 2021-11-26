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Koronavirüsün Güney Afrika'da tespit edilen B.1.1.529 varyantı yatırımcıların riskli görülen varlıklardan kaçmasına yol açtı. Bu kaçıştan kripto paralar da nasibini aldı.

Bitcoin yüzde 5 düşüşle 54.573 dolara kadar geriledi. Bitcoin 10 Kasım'da 68.789 dolara kadar yükselerek yeni tarihi zirvesini görmüştü.

Böylece Bitcoin zirveden yüzde 20.6 düşerek ayı piyasasına girmiş oldu. Zirveden yüzde 20 ve üzeri kayıp yaşadığında bir finansal piyasanın ayı piyasasına girdiği kabul ediliyor.

Bitcoin'in seyrini yeni tespit edilen ve birçok mutasyonu barındırdığı belirtilen B.1.1.529 varyantının yayılım hızı belirleyecek.

TÜM PİYASA DÜŞÜŞTE

Bu arada Ethereum da son 24 saatte yüzde 4.5 değer kaybederek 4090 geriledi. Binance Coin yüzde 4.9, Solana ise yüzde 7.1 düştü.

Piyasa değeri bakımından ilk 100'de yer alan kripto paraların 91'i son 24 saatte dolar bazında değer kaybetti.