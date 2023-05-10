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Yeni Amarok kendi ülkesinden önce Türkiye'ye geldi

Alman otomotiv üreticisi Volkswagen'in pick-up modeli Amarok, ikinci nesli ile Türkiye'de satışa sunuldu. Ford Ranger ile aynı altyapıyı paylaşan model, 2.0 litrelik dört silindirli ve 3.0 litrelik 6 silindirli motorlar ile Türkiye'ye giriş yaptı. Amarok'un birçok ülkeden önce Türkiye'ye geldiğini kaydeden Volkswagen Ticari Araç Genel Müdürü Tolga Senyücel, "Amarok Almanya'dan önce Türkiye'de satışa sunuldu. Türkiye pick-up pazarının potansiyeli yüksek. Çünkü Türkiye'deki vergi sistemi, pick-up modelleri SUV'lara göre daha cazip kılıyor" dedi. Senyücel'in işaret ettiği vergi sistemine göre, Amarok'un ÖTV oranı yüzde 4 şeklinde. Aynı ölçülerde ve motor gücüne sahip SUV modellerin fiyatı ise yüzde 220 ÖTV ile şekilleniyor. Yiğitcan Yıldız yazdı...

Yeni Volkswagen Amarok kendi ülkesinden önce Türkiye'ye geldi

Pazara sunulduğu 2010 yılından bu yana dünya çapında 830 binin üzerinde satılan Volkswagen'in (VW) pick-up modeli Amarok, ikinci nesliyle Türkiye'de satışa sunuldu.

Yeni Amarok, Ford ve VW'nin 2019 yılında yaptıkları işbirliği kapsamında, Ford'un Ranger modeli ile aynı altyapıyı paylaşıyor.

2.0 litre 205 beygir dört silindirli çift turbo ve 3.0 litre 240 beygir V6 motor seçenekleriyle satışa sunulan yeni Amarok, 2 litrelik motor tercih edildiğinde 'Life', 'Style', 'Style Plus', 3 litrelik motor tercih edildiğinde ise 'PanAmericana' ve 'Aventura' donanımları ile alınabiliyor.

Yeni Amarok'un lansmana özel kampanyalı fiyatları ise 1 milyon 200 bin TL'den başlıyor.

'VERGİ SİSTEMİ PICK-UP MODELLER İÇİN AVANTAJLI'

Alman markanın yeni pick-up modeli hakkında konuşan Volkswagen Ticari Araç Genel Müdürü Tolga Senyücel, "Amarok, Türkiye pazarına sunulduğu 2011 yılından bu yana marka satış adetlerimize, marka pazar payına ve imajına büyük katkı sağlamış olan bir modelimiz. 10 yıllık dönemde 24 bine yakın satış adedine ulaştı ve halen en yüksek ikinci el değerine sahip modellerden biri olmayı sürdürüyor" dedi.

Aracın birçok ülkeden önce Türkiye'ye geldiğini kaydeden Senyücel, "Amarok VW'nin kendi evi Almanya'dan önce Türkiye'de satışa sunuldu. Türkiye pick-up pazarının potansiyeli yüksek. Çünkü Türkiye'deki vergi sistemi, pick-up modelleri SUV'lara göre daha cazip kılıyor" diye konuştu.

Yıl sonuna kadar 2 bin 500-3 bin adet Amarok satmayı hedeflediklerini anlatan Senyücel, "Amarok ile pazar payı hedefimiz yüzde 20. Şuan pick-up pazarında geçmişe göre daha az model var. Bu yüzden şansımız yüksek" ifadelerini kullandı. Senyücel, Türkiye'nin yeni Amarok'un Avrupa'daki en çok satış adedine ulaştığı ülkelerden biri olacağını da söyledi.

Tolga Senyücel'in işaret ettiği vergi sistemine göre, Amarok'un ÖTV oranı yüzde 4 şeklinde. Aynı ölçülerde ve motor gücüne sahip SUV modellerin fiyatı ise Türkiye'de yüzde 220 ÖTV ile şekilleniyor. Avrupa'da ise, Amarok sınıfındaki araçlar ile SUV modellere aynı vergi dilimi uygulanıyor.

OTOMATİK ŞANZIMAN STANDART GELİYOR

Verilen bilgiye göre, Amarok'ta 2.0 litrelik dört silindirli çift turbo motorun tork değeri nesil değişimi ile birlikte 400 Nm'den 500 Nm'ye yükseldi. 3.0 litrelik V6 motorda ise tork değeri 550 Nm'den 600 Nm'ye çıktı.

Tüm donanımlarında dört tekerlekten çekiş sistemini standart olarak sunan Amarok, 10 ileri otomatik şanzımanı standart olarak kullanıcılara sunuyor.

Yeni Amarok, beş donanım seçeneğiyle pazara sunuluyor. Bu versiyonlar sırasıyla, 'Life', 'Style', 'Style Plus', 'PanAmericana' ve 'Aventura' olarak isimlendirilmiş durumda.

20 adedi tamamen yeni olmak üzere, 25'in üzerinde gelişmiş sürüş destek sistemi ile gelen Alman pick-upta, adaptif hız sabitleme sistemi (ACC), otomatik park assist (kendi kendine park sistemi), 360 derece kamera, şerit takip asistanı (Lane Assist), kör nokta algılama ile şerit değiştirme asistanı (Side Assist), şehir içi acil frenleme (Front Assist) gibi sistemler ise ilk kez yer alıyor.

ÖLÇÜLER ARTTI

Kabin içi de nesil değişimi ile birlikte yenilenen araçta, alt donanımda 8 inç, diğer donanım seviyelerinde 12.3 inç boyutunda dijital gösterge paneli bulunuyor. Aracın bilgi-eğlence sistemi ise, Life donanım seviyesinde 10.1 inç, diğer donanımlarda ise 12.0 inç dik yerleştirilmiş dokunmatik ekran ölçülerine sahip.

Yeni Amarok'ta, döner düğme kullanılarak arkadan itiş (2H) ve dört tekerlekten çekiş fonksiyonları (4A, 4H, 4L) arasından seçim yapılabildiğini de belirtelim.

Verilen bilgiye göre, 5 bin 350 mm uzunluğuna sahip ikinci nesil Amarok, bir önceki neslinden 96 mm daha uzun. Aracın aks mesafesi 173 mm artışla 3 bin 270 mm'ye ulaşmış durumda.

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