Otomobil ve hafif ticari pazarı, Ocak ayında yüzde 59 daralma yaşadı. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, bu dönemde gerçekleşen 14 bin 373 adetlik satış adedi, son 10 yılın ortalamasının yarısının da altında kaldı.

Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre, kasım ayında devreye alınan ve yılbaşından itibaren 3 ay daha uzatılan ÖTV ve KDV indirimlerinin pazardaki daralmaya çare olamadığı Ocak ayında, en çok satış yapan markalar ve en çok tercih edilen modeller belli oldu.

HEM BİNEK HEM DE TİCARİDE LİDER OLDU

ODD raporuna göre, bu dönemde toplam 2 bin 45 adet satışa yapan Renault Ocak ayını lider kapattı. Fiat 2 bin 7 adetlik satış rakamı ile Ocak ayında pazar ikincisi olurken, bin 675 adet ile Ford üçüncü, bin 505 adet ile Volkswagen dördüncü ve bin 101 adet ile Hyundai yeni yıla en çok satış yapan beşinci marka olarak başladı.

Sadece otomobil satışlarına bakıldığında ise, Renault'un bin 865 adet satışa imza atarak yine lider olduğu görülüyor. Renault'u bin 390 adet ile Fiat, bin 210 adet ile Volkswagen, bin 18 adet ile Hyundai ve 833 adet ile Honda'nın geldiği görülüyor.

EN ÇOK SATILAN MODELİN İSMİ DEĞİŞMEDİ

Satışlara model bazında bakıldığında da, Ocak ayında bin 278 adet satılan Fiat Egea Sedan'ın yeni yıla lider olarak başladığı ortaya çıkıyor.

Bu dönemde, 828 adet ile Clio Hatchback'in ikinci, 689 adet ile Honda Civic Sedan'ın üçüncü, 650 adet ile Megane Sedan'ın dördüncü ve 575 adet ile Volkswagen Passat'ın en çok satılan beşinci model olduğu sonucuna varılıyor.

SUV MODELLER HATCBACKLERİ SOLLADI

ODD raporunda yer alan diğer verilere bakıldığında, 2019 Ocak ayında otomobil pazarı segmentinin yüzde 81.2’sini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturduğu anlaşılıyor. Segmentlere göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine yüzde 56.7 pay alan C (6 bin 220 adet) segmenti ve ardından yüzde 24.2 pay ile B (2 bin 653 adet) segmentinin ulaşmış durumda.

Pazardaki satışlar kasa tiplerine göre incelendiğinde ise, en çok tercih edilen gövde tipi yine yüzde 48.7 pay ve 5 bn 249 adet ile yine sedan otomobiller olduğu görülüyor.

Sedan otomobilleri, yüzde 24.8 pay ve 2 bin 725 adet satış ile SUV ve yüzde 21.7 pay 2 bin 386 adet satış ile hatchback otomobiller takip etti. Böylece, dünyada uzun bir süredir yükselişte olan SUV modeller, satış adedi anlamında Türkiye'deki hatchback'leri geçmiş oldu.

SATIŞLAR 10 YILLIK ORTALAMANIN YÜZDE 55 ALTINDA KALDI

Yazının başında da belirttiğimiz gibi, Ocak ayında satışlar son 10 yılın ortalamasının yarısının da altında kalmış durumda. ODD raporunda yer alan tabloya yakından bakıldığında, otomobil ve hafif ticari araç pazarının, 10 yıllık Ocak ayı ortalama satışlara göre yüzde 55.09 azalış gösterdiği görülüyor.

Raporda, bu dönemde otomobil satışlarının 10 yıllık ortalama satışlara göre yüzde 51.65 ve hafif ticari araç pazarının da 10 yıllık ortalama satışlara göre yüzde 59.84 azaldığı bilgisi paylaşıldı.