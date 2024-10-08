Yeniköy'lü E-Transit Custom'lar Avrupa yollarına çıkıyor

Ford Otosan’ın Yeniköy fabrikasında seri üretimine geçtiği E-Transit Custom, Avrupa yollarına çıkmaya başladı.

Ford’un Avrupa’ya yönelik tam elektrikli ikinci ticari modeli olan ve bir tonluk ticari araç segmentinde rekabet edecek E-Transit Custom, Ford’un elektrikli dönüşümünde stratejik önem taşırken, Yeniköy Fabrikası da Ford Otosan’ın Avrupa'daki ticari araç operasyonlarını genişletmesine ve Türkiye’deki ihracatını artırmasına katkı sağlıyor.

KAPASİTESİ 900 BİN ARACA ÇIKACAK

Ford Otosan’ın Kocaeli Fabrikaları, yıllardır Avrupa'nın ve Türkiye'nin en çok satan ticari aracı olan Transit ailesinin Avrupa'daki tek üretim merkezi konumunda.