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        Haberler Ekonomi Otomobil Yeniköy'lü E-Transit Custom'lar Avrupa yollarına çıkıyor - Otomobil Haberleri

        Yeniköy'lü E-Transit Custom'lar Avrupa yollarına çıkıyor

        Ford'un Avrupa'daki en büyük ticari araç üreticisi Ford Otosan tarafından Yeniköy Fabrikası'nda üretilen en yeni elektrikli ticari modeli E-Transit Custom, Avrupa'ya ihraç edilmeye başladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.10.2024 - 08:30 Güncelleme: 08.10.2024 - 08:30
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        E-Transit Custom'lar Avrupa yollarına çıkıyor
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        Ford Otosan’ın Yeniköy fabrikasında seri üretimine geçtiği E-Transit Custom, Avrupa yollarına çıkmaya başladı.

        Ford’un Avrupa’ya yönelik tam elektrikli ikinci ticari modeli olan ve bir tonluk ticari araç segmentinde rekabet edecek E-Transit Custom, Ford’un elektrikli dönüşümünde stratejik önem taşırken, Yeniköy Fabrikası da Ford Otosan’ın Avrupa'daki ticari araç operasyonlarını genişletmesine ve Türkiye’deki ihracatını artırmasına katkı sağlıyor.

        KAPASİTESİ 900 BİN ARACA ÇIKACAK

        Ford Otosan’ın Kocaeli Fabrikaları, yıllardır Avrupa'nın ve Türkiye'nin en çok satan ticari aracı olan Transit ailesinin Avrupa'daki tek üretim merkezi konumunda.

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        Öte yandan, Yeniköy Fabrikası, yeni nesil Transit Custom serisinin dünyadaki tek üretim üssü olarak da üretim yapıyor.

        405 bin araca ulaşan yıllık üretim kapasitesiyle dikkat çeken Yeniköy fabrikasında üretilen araçların yüzde 91’i ihraç ediliyor. Ford Otosan, üretim hacmini 2025 itibarıyla 900 bin aracın üzerine çıkarmayı hedefliyor.

        337 KM MENZİLE SAHİP

        Elektrikli güç aktarma organı sayesinde 337 kilometreye kadar menzil sunan bu araç, hem 100 kW hem de 160 kW motor seçenekleriyle müşterilerine farklı ihtiyaçlara yönelik çözümler sunuyor.

        Yapılan açıklamaya göre, Ford Pro'nun dijital yazılım ve hizmet ekosistemi ile entegre edilen E-Transit Custom, işletmelerin operasyonel maliyetlerini azaltmalarına ve elektrikli araç geçişini daha verimli bir şekilde gerçekleştirmelerine yardımcı oluyor.

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