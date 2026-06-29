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        Haberler Gündem Güncel Yer: Beşiktaş! Bariyerleri kırdı, kaçmaya çalıştı!

        Yer: Beşiktaş! Bariyerleri kırdı, kaçmaya çalıştı!

        İstanbul Beşiktaş'ta kullandığı araçla polis noktasındaki güvenlik bariyerini kıran bir şüpheli, 'Dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı. O anlar kameraya yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29 Haziran 2026 - 09:59 Güncelleme:
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        Bariyerleri kırdı, kaçmaya çalıştı!

        Beşiktaş’ta kullandığı araçla polis noktasındaki güvenlik bariyerini kıran M.D. (25), polis ekiplerinin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı.

        DHA'nın haberine göre yakalanacağı sırada polis ekiplerine direndiği öne sürülen sürücü gözaltına alındı. M.D., çıkarıldığı mahkemece 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçundan tutuklandı. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Olay, 14 Haziran Pazar günü saat 04.30 sıralarında Sinanpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.D. yönetimindeki araç, polis noktasında bulunan güvenlik bariyerini kırdı. Olayın ardından polis ekipleri aracı durdurmak istedi. Sürücü yapılan 'Dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı. Polis ekiplerinin çalışmaları sonucu kısa süre sonra durdurulan sürücü yakalanacağı sırada görevlilere direnerek hakaretlerde bulundu. Polis bu sırada 'Aşağı in', 'Yat yere' diyerek sürücüye müdahale etti.

        BARİYERİ KIRIP KAÇMAYA ÇALIŞTI

        Ekiplerin müdahalesiyle gözaltına alınan M.D., emniyete götürüldü. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.D., sevk edildiği mahkemede 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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