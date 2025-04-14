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        Haberler Ekonomi Otomobil Yerli araçların payı düşüyor - Otomobil Haberleri

        Yerli araçların payı düşüyor

        Türkiye'nin otomotiv üretimi Ocak-Mart döneminde yüzde 9, ihracatı ise adet bazında yüzde 1 azaldı. Otomotiv Sanayii Derneği'nden (OSD) yapılan açıklamaya göre, yılın ilk 3 aylık döneminde otomobil satışlarındaki yerli araç payı yüzde 32, hafif ticari araç pazarında yerli araç payı ise yüzde 22 olarak gerçekleşti. Toplam taşıt pazarında ise yerli araç payı, geçen yılın ilk çeyreğine göre 2 puan düşerek yüzde 31 oldu

        Giriş: 14.04.2025 - 08:34 Güncelleme: 14.04.2025 - 08:34
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        Yerli araçların payı düşüyor
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        Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2025 yılının mart ayına ait üretim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı.

        Buna göre, 2025 yılı ocak-mart döneminde toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9 azalarak 344 bin 120 adet oldu. Otomobil üretimi ise yüzde 7 geriledi ve 220 bin 927 adet olarak gerçekleşti.

        Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 352 bin 299 adedi buldu. Yılın ilk çeyreğinde ticari araç üretimi ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11 oranında geriledi. Bu dönemde, ağır ticari araç grubunda üretim yüzde 32, hafif ticari araç grubunda ise yüzde 9 düşüş yaşandı.

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        Bu dönemde, otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 65 seviyesinde gerçekleşti.

        Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari araç) yüzde 66, kamyon grubunda yüzde 47, otobüs-midibüs grubunda yüzde 60 ve traktörde yüzde 44 seviyesinde gerçekleşti.

        İHRACAT ADET BAZINDA AZALDI, DEĞER OLARAK ARTTI

        Yılın ilk çeyreğinde otomotiv ihracatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 1 azalarak 254 bin 683 adet olarak gerçekleşti. Bu dönemde otomobil ihracatı da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3 azalırken, ticari araç ihracatı yüzde 2 oranında arttı. Traktör ihracatı ise 2024 yılının aynı dönemine göre yüzde 45 azaldı ve 2 bin 529 adet olarak gerçekleşti.

        Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, toplam otomotiv sanayi ihracatı, 2025’in ilk çeyreğinde yüzde 17 ile sektörel ihracat sıralamasında zirvedeki yerini korudu.

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        Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, yılın ilk çeyreğinde toplam otomotiv ihracatı, 2024 yılının aynı dönemine göre yüzde 2 artarak 9.4 milyar dolar oldu. Euro bazında ise yüzde 1.4 artışla 8.6 milyar euro olarak gerçekleşti. Bu dönemde, dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 1, tedarik sanayi ihracatı ise yüzde 3 oranında arttı.

        YERLİ ARAÇLARIN PAYI AZALDI

        2025’in ilk çeyreğinde toplam pazar, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7 azalarak 285 bin 818 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, otomobil pazarı da yüzde 4 oranında gerileme yaşadı ve 223 bin 793 adet oldu.

        Ocak-Mart döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla toplam ticari araç pazarında yüzde 16, ağır ticari araç pazarında yüzde 20, hafif ticari araç pazarında ise yüzde 16 daralma yaşadı.

        2025’in ilk 3 aylık döneminde otomobil satışlarındaki yerli araç payı yüzde 32, hafif ticari araç pazarında yerli araç payı ise yüzde 22 olarak gerçekleşti.

        Toplam taşıt pazarında yerli araç payı, geçen yılın ilk çeyreğine göre 2 puan düşerek yüzde 31 oldu.

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